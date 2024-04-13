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Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши десятки безпілотників

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши десятки безпілотників
Вперше в історії Іран атакує Ізраїль зі своєї території
фото з відкритих джерел

Безпілотникам знадобиться кілька годин, щоб подолати відстань між Іраном та Ізраїлем

Увечері 13 квітня Іран запустив ударні безпілотники у напрямку території Ізраїлю. Про це пише журналіст Axios Барак Равід.

Як повідомляє журналіст з посиланням на чотирьох американських та ізраїльських посадовців, Іран розпочав атаку на Ізраїль, використовуючи десятки безпілотників.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила початок атаки Ірану. Про це в екстреному зверненні заявив представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, пише Times of Israel.

За його словами, військово-повітряні сили Ізраїлю відстежують безпілотники, додавши, що їм знадобиться кілька годин, щоб вони досягли Ізраїлю.

Як повідомляє OSINTtechnical, над південним Іраком зафіксували на відео іранський ударний безпілотник, що рухається в напрямку Ізраїлю.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що системи оборони розгорнуті та готові до будь-якого сценарію, як в обороні, так і в наступі.

«Ізраїль багато років готувався до можливості прямого нападу з боку Ірану і готовий до будь-якого розвитку подій... Я встановив чіткий принцип – хто б нам не нашкодив, ми нашкодимо йому. Ми будемо захищатися від будь-якої загрози», – сказав він

Ізраїль через можливу атаку з боку Ірану вводить низку обмежень для забезпечення безпеки населення. Скасовано шкільні екскурсії та інші молодіжні заходи, заплановані на найближчі дні.

Оголошуючи про ці заходи під час телевізійного брифінгу, головний військовий речник Даніель Хагарі сказав, що протиповітряна оборона Ізраїлю «перебуває в готовності» і «десятки літаків готові в небі».

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу скликав військовий кабінет на тлі загрози удару з боку Ірану. За даними ізраїльських ЗМІ, після військового кабінету прем'єр планує провести ширший кабінет безпеки.

Тим часом йорданське ЗМІ Roya News повідомило, що Йорданія, яка межує з Ізраїлем, оголосила про закриття повітряного простору над країною для всіх рейсів з 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, президент США Джо Байден терміново повертається до Вашингтона, щоб обговорити з командою національної безпеки «напруженість» на Близькому Сході. 

Як повідомлялося, Іран готується до атаки на Ізраїль. The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела зазначає, що Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі. Зокрема, атака може статися впродовж декількох днів.

Теги: Ізраїль Іран напад Беньямін Нетаньягу

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