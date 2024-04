Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши десятки безпілотників

Увечері 13 квітня Іран запустив ударні безпілотники у напрямку території Ізраїлю. Про це пише журналіст Axios Барак Равід.

Як повідомляє журналіст з посиланням на чотирьох американських та ізраїльських посадовців, Іран розпочав атаку на Ізраїль, використовуючи десятки безпілотників.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила початок атаки Ірану. Про це в екстреному зверненні заявив представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі, пише Times of Israel.

За його словами, військово-повітряні сили Ізраїлю відстежують безпілотники, додавши, що їм знадобиться кілька годин, щоб вони досягли Ізраїлю.

First visual sight of an Iranian attack drone over southern Iraq, headed towards Israel.



Appears to be a Shahed-136, used heavily by the Russians against Ukraine. pic.twitter.com/WXUQVzn3uj