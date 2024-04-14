Іран запустив понад 200 ракет і дронів. Ізраїль готує відповідь

Більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони Ізраїлю

У ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. Було випущено понад 200 повітряних засобів. Про це розповів речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, пише Times of Israel.

За його словами, більшість ракет були перехоплені системою протиповітряної оборони, а ракети здебільшого були збиті за межами повітряного простору Ізраїлю. Він додав, що винищувачі також збили десятки крилатих ракет і десятки безпілотників.

Хагарі повідомив, що загалом Іран випустив по Ізраїлю понад 200 снарядів. За інформацією ЦАХАЛ, є невелика кількість влучань. Після масованої атаки Ірану на Ізраїль медики та парамедики надали допомогу щонайменше 31 людині.

Один з ударів призвів до поранення дівчинки в Негеві, яка отримала важкі поранення осколками від ракети, а внаслідок додаткових ударів військова база на півдні Ізраїлю зазнала невеликих ушкоджень після непрямого влучання.

Як пише видання, міністр культури Мікі Зохар заявив, що напад Ірану дає Ізраїлю право розпочати власну потужну атаку на Іран.

«Сьогодні ввечері Ізраїль отримав широку міжнародну легітимність для того, щоб завдати удару по Ірану з безпрецедентною силою», – йдеться в заяві посадовця.

Він також додав, що «екстремістський режим Ірану кинув рукавичку» і що Ізраїль «не повинен бути розслабленим проти голови змії», яка хоче знищити Ізраїль.

У свою чергу, ізраїльський канал 12 цитує «високопоставленого ізраїльського чиновника», який пообіцяв «безпрецедентну відповідь» на атаку Ірану та закликав ізраїльтян не лягати спати через те, що чекає на Тегеран.

Нагадаємо, представництво Ірану в Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявило, що Тегеран збирається обмежитися вже завданою цієї ночі хвилею ударів по території Ізраїлю. Однак можливе і продовження повітряних атак.

Як повідомлялося, уночі 14 квітня в містах Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу. У Єрусалимі чутно вибухи.

До слова, американський чиновник передбачав, що Іран запустить по Ізраїлю від 400 до 500 безпілотників і ракет. За його словами, більшість снарядів мали бути запущені з Ірану, однак запуски також очікувалися з Іраку, Сирії, південного Лівану та від хуситів.