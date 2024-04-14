Головна Світ Політика
search button user button menu button

Радбез ООН збереться на термінове засідання через напад на Ізраїль

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Радбез ООН збереться на термінове засідання через напад на Ізраїль
Засідання Радбезу ООН почнеться о 22:00 за Києвом
фото з відкритих джерел

Єрусалим просить Радбез засудити дії Ірану та визнати Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією

Сьогодні, 14 квітня, Рада безпеки ООН планує провести засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю. Про це пише Reuters.

Напередодні Ізраїль звернувся до Радбезу ООН із проханням засудити напад Ірану та оголосити Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Згідно з оприлюдненим розкладом, орієнтовний час початку засідання – 16:00 за східним часом (22:00 за Києвом).

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан раніше звернувся до Радбезу з закликом провести екстрене засідання.

«Іранський напад є серйозною загрозою глобальному миру та безпеці, і я очікую, що Рада буде використовувати всі засоби, щоб вжити конкретних заходів проти Ірану», – наголосив Ердан.

Нагадаємо, що ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники.

У ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. Було випущено понад 200 повітряних засобів, розповів речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Як повідомлялося, через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню. 

Читайте також: Напад Ірану на Ізраїль: як відреагував світ

Теги: Ізраїль Іран Радбез ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліванське угрупування стверджує, що випустило десятки ракет «Катюша» по артилерійських позиціях ЦАХАЛу на півночі Ізраїлю
Ліван випустив по території Ізраїлю понад 50 ракет (відео)
12 квiтня, 20:55
Вперше в історії Іран атакує Ізраїль зі своєї території
Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши десятки безпілотників
Вчора, 23:14
США назвали кількість БпЛА і ракет, які Іран може запустити по Ізраїлю
США назвали кількість БпЛА і ракет, які Іран може запустити по Ізраїлю
Сьогодні, 00:47

Політика

Радбез ООН збереться на термінове засідання через напад на Ізраїль
Радбез ООН збереться на термінове засідання через напад на Ізраїль
Конгрес США терміново розгляне допомогу Ізраїлю
Конгрес США терміново розгляне допомогу Ізраїлю
Іран запустив понад 200 ракет і дронів. Ізраїль готує відповідь
Іран запустив понад 200 ракет і дронів. Ізраїль готує відповідь
Іран заявив про завершення атаки на Ізраїль
Іран заявив про завершення атаки на Ізраїль
Загроза усунення спікера Джонсона занепокоїла республіканців у Сенаті
Загроза усунення спікера Джонсона занепокоїла республіканців у Сенаті
Напад Ірану на Ізраїль: як відреагував світ
Напад Ірану на Ізраїль: як відреагував світ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
91K
Доблокувалися. Як скорочується товарообіг із Польщею (графіка)
58K
Названа трійка найкорумпованіших областей України
7212
Денацифікація Росії. Обов'язкова умова, без якої нічого не вийде
6877
Притула посперечався з військовим і втрапив у скандал
6277
Науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні
5929
В Україні через ракетну небезпеку годину тривала повітряна тривога

Новини

Іран атакував Ізраїль, вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Дощі, місцями грози у низці областей: прогноз погоди на 14 квітня
Сьогодні, 04:55
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для стабільного вуглевидобутку
Вчора, 15:40
Через блокування продажів брухту «Укрзалізниця» недоотримала близько мільярда – ЗМІ
Вчора, 11:13
Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:37

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua