Радбез ООН збереться на термінове засідання через напад на Ізраїль

Єрусалим просить Радбез засудити дії Ірану та визнати Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією

Сьогодні, 14 квітня, Рада безпеки ООН планує провести засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю. Про це пише Reuters.

Напередодні Ізраїль звернувся до Радбезу ООН із проханням засудити напад Ірану та оголосити Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Згідно з оприлюдненим розкладом, орієнтовний час початку засідання – 16:00 за східним часом (22:00 за Києвом).

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан раніше звернувся до Радбезу з закликом провести екстрене засідання.

«Іранський напад є серйозною загрозою глобальному миру та безпеці, і я очікую, що Рада буде використовувати всі засоби, щоб вжити конкретних заходів проти Ірану», – наголосив Ердан.

Нагадаємо, що ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники.

У ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. Було випущено понад 200 повітряних засобів, розповів речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Як повідомлялося, через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню.