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Мікрочипова війна США та Китаю у розпалі: постачання обладнання впало до мінімуму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Мікрочипова війна США та Китаю у розпалі: постачання обладнання впало до мінімуму
CША вирішили максимально обмежити торгівлю чіпами із Китаєм
фото із відкритих джерел

США на тлі мікрочипової війни знизили постачання обладнання Китаю вдвічі

США на тлі мікрочипової війни з Китаєм скоротили постачання туди обладнання для їх створення наприкінці зими в 2,3 раза – до мінімуму за кілька останніх років. При цьому ще кілька місяців експорт був на рекордних позначках.

США наприкінці 2006 року почали продавати Китаю обладнання, яке застосовується при створенні мікрочипів і частин для них. Після чого експорт поступово зростав, поки не досяг рекордних $777 млн у липні 2021 року. Потім обсяги поставок почали знижуватися і обвалилися вперше у листопаді 2022 року – до $246 млн. Це сталося на тлі першого етапу введення Штатами обмежень на експорт чипів та обладнання для них до Китаю. Потім, у лютому 2024 року, стався новий обвал: експорт США скоротився за місяць у 2,3 раза – до $226 млн.

Тим часом, Китай зобов'язався до 2027 року повністю відмовитися від використання в держструктурах комп'ютерів та іншого обладнання з чіпами виробництва американських компаній Intel і AMD. У Міністерстві промисловості та інформатизації КНР говориться, що держустанови країни також відмовляться від використання операційної системи Windows та іншого іноземного програмного забезпечення на користь вітчизняних аналогів.

До слова, безпілотники і комп'ютерні чіпи американського виробництва все частіше надходять до Росії з Китаю торговими шляхами Центральної Азії, що свідчить про складність обмеження поставок для військових дій Москви. Про це повідомляє The Wall Street Journal. 

Торговельні маршрути, що проходять через колишні радянські республіки Казахстан і Киргизстан, є одними з багатьох шляхів у Росію для так званих товарів подвійного призначення, які США та їхні союзники відсіюють, оскільки їх може бути використано на полі бою.

Попри їхні зусилля, Центральна Азія – це зростаючий трубопровід для Росії, що стало можливим завдяки тисячам кілометрів відкритих кордонів, непрозорій торговельній практиці та опортуністичним посередникам. Товари часто надходять з Китаю, де вони виробляються, в деяких випадках великими американськими компаніями, які стверджують, що ці товари імпортуються Росією без їхнього дозволу.

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Теги: росія США експорт війна Китай технології обмеження

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