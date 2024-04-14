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Конгрес США терміново розгляне допомогу Ізраїлю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Конгрес США терміново розгляне допомогу Ізраїлю
Лідер республіканців у Палаті представників США не уточнив, за який саме документ голосуватиме палата
фото: Reuters

Палата представників змінить графік роботи, щоб розглянути допомогу Ізраїлю

Через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню. Про це пише Politico. 

Керівництво республіканців у Палаті представників оголосило, що наступного тижня буде проголосована допомога Ізраїлю, оскільки атака Ірану викликала вимоги представників обох партій зробити це якнайшвидше.

«У світлі невиправданої атаки Ірану на Ізраїль наступного тижня Палата представників змінить свій раніше оголошений графік законодавчої роботи, щоб натомість розглянути законодавство, яке підтримує нашого союзника – Ізраїль – і притягує до відповідальності Іран та його ставлеників-терористів», – розповів лідер республіканців у Палаті представників США Стів Скаліс.

Проте конгресмен не уточнив, за який саме документ голосуватиме палата, та чи йдеться про пакет допомоги, який включає допомогу Україні.

«Детальніше про законодавчі питання, які розглядатимуться, буде повідомлено згодом», – додав Скаліс.

Раніше соратниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін заявила, що спікер Палати представників США Майк Джонсон планує винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні в прив'язці до допомоги Ізраїлю наступного тижня.

Нагадаємо, увечері 13 квітня розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники.

У ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. Було випущено понад 200 повітряних засобів. Про це розповів речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Як повідомлялося, президент США Байден заявив, що підтримка безпеки Ізраїлю є непохитною. Сполучені Штати будуть підтримувати народ Ізраїлю та підтримувати його захист від цих загроз з боку Ірану.

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Теги: США Ізраїль фінансування законопроєкт

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