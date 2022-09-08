«Наші думки й молитви з вами»: Зеленський відреагував на смерть Єлизавети ІІ

Президент висловив співчуття королівській родині та народу Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть королеви Єлизавети ІІ. У своєму Twitter він висловив співчуття її родині та народу Великої Британії.

З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття @RoyalFamily, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

«З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами», – написав Володимир Зеленський.

Королева Великої Британії Єлизавета II померла сьогодні, 8 вересня, у віці 96 років.

Раніше цього ж дня лікарі Єлизавети II заявляли, що стурбовані станом її здоров’я. У зв’язку з цим вони рекомендували королеві залишатись під медичним наглядом.

Наступним монархом Великої Британії стане її старший син – 73-річний принц Чарльз. Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом (це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу).

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть королеви Єлизавети ІІ. У своєму Twitter він висловив співчуття її родині та народу Великої Британії.