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«Наші думки й молитви з вами»: Зеленський відреагував на смерть Єлизавети ІІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Наші думки й молитви з вами»: Зеленський відреагував на смерть Єлизавети ІІ
Зеленський висловив співчуття британцям, які зазнали непоправної втрати
фото з відкритих джерел

Президент висловив співчуття королівській родині та народу Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть королеви Єлизавети ІІ. У своєму Twitter він висловив співчуття її родині та народу Великої Британії.

«З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами», – написав Володимир Зеленський.

Королева Великої Британії Єлизавета II померла сьогодні, 8 вересня, у віці 96 років.

Раніше цього ж дня лікарі Єлизавети II заявляли, що стурбовані станом її здоров’я. У зв’язку з цим вони рекомендували королеві залишатись під медичним наглядом. 

Наступним монархом Великої Британії стане її старший син – 73-річний принц Чарльз. Його дружина, 75-річна Камілла, стане королевою-консортом (це означає, що дружина короля має рівний із ним соціальний статус і має жіночий еквівалент його монархічного титулу).

Президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть королеви Єлизавети ІІ. У своєму Twitter він висловив співчуття її родині та народу Великої Британії.

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Теги: Володимир Зеленський Велика Британія Королева Єлизавета II смерть

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