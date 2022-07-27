Байден та Сі Цзіньпін проведуть переговори щодо російської війни проти України

Колеги планують обговорити вторгнення Росії в Україну та напруженість навколо Тайваню

Цього тижня має відбутися телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Reuters з посиланням на голову представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Очікується, що управління економічною конкуренцією між двома країнами також торкнеться телефонної розмови, яка, як заявив Байден у понеділок, очікується наприкінці цього тижня.

«Все, від напруженості навколо Тайваню до війни в Україні, а також того, як нам краще справлятися з конкуренцією між нашими двома країнами, особливо в економічній сфері», – сказав Кірбі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія почала втрачати свою частку на нафтових ринках Індії та Китаю. Агентство Bloomberg зафіксувало, що танкерні перевезення, що поставляють нафту на два найбільші для Росії ринки, за останні тижні впали майже на 30% від пікових значень навесні.

Також раніше ЗМІ повідомили, що китайські комерційні компанії продають Росії товари подвійного призначення, які росіяни використовують на війні проти України.

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