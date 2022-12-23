Бельгія та Люксембург деблокували для росіян €55 млрд

Активи були заблоковані банками у Бельгії та Люксембурзі одразу після російського вторгнення в Україну

Росіяни, які не перебувають під санкціями, отримали шанс вивести свої гроші

Міністерства фінансів Бельгії та Люксембурга тимчасово розморозили активи російських інвесторів на €55 мільярдів. Йдеться про іноземні цінні папери, що належать п'яти мільйонам громадян РФ, повідомило видання The Bell.

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У Бельгії розморожено €50 млрд, а в Люксембурзі – €5,5 млрд. Тепер росіяни, які не перебувають під санкціями, матимуть шанс вивести свої кошти.

Активи були заблоковані банками у Бельгії та Люксембурзі одразу після російського вторгнення в Україну. Російські інвестори купували цінні папери на Московській та Петербурзькій біржах. Інформація про власників паперів у Росії зберігалася у Національному розрахунковому депозитарії, який, у свою чергу, зберігав їх у європейських депозитаріях Euroclear та Clearstream.

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В результаті було заблоковано активи близько п'яти млн російських інвесторів. Процедура виведення коштів росіян, які не перебувають у чорному списку, поки не відома. Активи розблоковані до 7 січня, частина цього терміну випадає на різдвяні вихідні в Європі, а частина – на новорічні свята у Росії.

Нагадаємо, 16 грудня, Європейський союз офіційно погодив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. «Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину. Він передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей», – зазначила президентка Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен.

Також, 15 грудня стало відомо, що міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про введення санкцій проти десятків фінансових установ Росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його організацій, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ.

У той же час Євросоюз хоче розблокувати транзит добрив із РФ.