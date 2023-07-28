Безкоштовне зерно для Африки: Білий дім пояснив задум Путіна

Путін намагається приховати, який вплив на африканські країни мало його рішення не продовжувати зернову угоду

Намір диктатора Володимира Путіна замінити українське зерно російським на ринку Африки схожий на відчайдушну спробу приховати наслідки виходу РФ із зернової угоди. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради з національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв’ю «Голосу Америки».

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«Це схоже на відчайдушну спробу Путіна приховати, який вплив на африканські країни мало його рішення не продовжувати зернову угоду», – пояснив посадовець.

За його словами, кожна африканська країна має самостійно для себе вирішити, наскільки правомірною є пропозиція Путіна надсилати їм російське зерно, і чи хочуть вони її прийняти.

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Нагадаємо, під час виступу на саміті Росія – Африка Путін повідомив, що Росія готова «в найближчі три чотири місяці» на безоплатній основі відправити 25-50 тисяч тонн зерна до шести країн: Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею.

Як повідомлялося, президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва на таку пропозицію відповів, що його країна не потребує додаткового зерна, адже проблем із поставками немає.

До відома, 17 липня РФ офіційно повідомила турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН про своє заперечення проти продовження Чорноморської зернової ініціативи.