Президент Зімбабве забракував безкоштовне зерно від Путіна

Путін хотів подарувати зерно африканським країнам, але Зімбабве від подачки диктатора відмивилась

Зімбабве не потребує додаткового зерна, адже проблем з поставками немає. Про це заявив президент країни Еммерсон Мнангагва, відповідаючи на пропозицію російського Володимира Путіна безкоштовно відправити до Африки продовольство. Про це пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми дуже вдячні. Але у нас немає дефіциту зерна зараз», – заявив Мнангагва в кулуарах форуму Росія-Африка, який відбувався у Санкт-Петербурзі. За словами Мнангагви, країна повністю забезпечена продовольством, а пропозиція Путіна взагалі не на часі.

Путін, виступаючи на саміті, повідомив, що Росія готова «в найближчі три чотири місяці» на безоплатній основі відправити 25-50 тисяч тонн зерна до шести країн – Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усі ці країни, окрім Сомалі, не голосували в ООН за резолюції, які засуджували вторгнення Росії в Україну та вимагали виведення російських військ. Крім того, безпеку урядів Малі та ЦАР забезпечує ПВК «Вагнер».

Африканський союз, який об'єднує всі держави континенту, заявив, що «пріоритетом» вважає поновлення «зернової угоди» з Україною.

Нагадаємо, очільник Африканського Союзу Азалі Ассумані заявив, що Україна та РФ повинні «мирно співіснувати». Про це Ассумані заявив на саміті Росія-Африка, що проходив у Санкт-Петербурзі.

Глава Африканського Союзу заявив, що встановлення «миру» між сторонами може сприяти збереженню життя тих, хто залежить від поставок продовольства з обох країн. Водночас Ассумані не уточнив, як саме має бути досягнутий компроміс між країнами, та що саме він вкладає у поняття «мир». Оскільки саме Росія напала на незалежну сусідню державу та окупувала частину територій України. Не прокоментував він і регулярні терористичні атаки російських окупантів проти цивільного населення України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що під час виступу на саміті, який присвячений російсько-африканським зв’язкам, Путін заявив, що Росія очікує надзвичайно високого врожаю зерна та готова надати допомогу та замінити експорт українського зерна до Африки.