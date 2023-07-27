Президент Зімбабве забракував безкоштовне зерно від Путіна
Путін хотів подарувати зерно африканським країнам, але Зімбабве від подачки диктатора відмивилась
Зімбабве не потребує додаткового зерна, адже проблем з поставками немає. Про це заявив президент країни Еммерсон Мнангагва, відповідаючи на пропозицію російського Володимира Путіна безкоштовно відправити до Африки продовольство. Про це пише Reuters.
«Ми дуже вдячні. Але у нас немає дефіциту зерна зараз», – заявив Мнангагва в кулуарах форуму Росія-Африка, який відбувався у Санкт-Петербурзі. За словами Мнангагви, країна повністю забезпечена продовольством, а пропозиція Путіна взагалі не на часі.
Путін, виступаючи на саміті, повідомив, що Росія готова «в найближчі три чотири місяці» на безоплатній основі відправити 25-50 тисяч тонн зерна до шести країн – Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканську Республіку та Еритрею.
Усі ці країни, окрім Сомалі, не голосували в ООН за резолюції, які засуджували вторгнення Росії в Україну та вимагали виведення російських військ. Крім того, безпеку урядів Малі та ЦАР забезпечує ПВК «Вагнер».
Африканський союз, який об'єднує всі держави континенту, заявив, що «пріоритетом» вважає поновлення «зернової угоди» з Україною.
Нагадаємо, очільник Африканського Союзу Азалі Ассумані заявив, що Україна та РФ повинні «мирно співіснувати». Про це Ассумані заявив на саміті Росія-Африка, що проходив у Санкт-Петербурзі.
Глава Африканського Союзу заявив, що встановлення «миру» між сторонами може сприяти збереженню життя тих, хто залежить від поставок продовольства з обох країн. Водночас Ассумані не уточнив, як саме має бути досягнутий компроміс між країнами, та що саме він вкладає у поняття «мир». Оскільки саме Росія напала на незалежну сусідню державу та окупувала частину територій України. Не прокоментував він і регулярні терористичні атаки російських окупантів проти цивільного населення України.
Зазначимо, що під час виступу на саміті, який присвячений російсько-африканським зв’язкам, Путін заявив, що Росія очікує надзвичайно високого врожаю зерна та готова надати допомогу та замінити експорт українського зерна до Африки.
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