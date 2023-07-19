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Мішень РФ не лише Україна: Зеленський відреагував на обстріл Одеси (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мішень РФ не лише Україна: Зеленський відреагував на обстріл Одеси (відео)
Зеленський зазначив, що у портах, які були атаковані сьогодні, зберігалося близько мільйона тонн продовольства
фото скріншот відео

За даними Зеленського, у портовому терміналі, який постраждав цієї ночі найбільше від російського терору, – зберігалось 60 тис. тонн агропродукці

Під час нічної атаки по України російські загарбники знищили близько мільйона тонн продовольства, яке мало б бути доставлене в країни Африки та Азії. Про це заявив президент Володимир Зеленський,у вечірньому відеозверненні. 

«Цей удар терористів доводить, що їхня мішень – не лише Україна, не лише життя наших людей… У портах, які були атаковані сьогодні, зберігалося близько мільйона тонн продовольства… Саме той обсяг, який вже давно мав би бути доставлений в країни-споживачі в Африці, в Азії…», – наголосив глава держави.

За даними Зеленського, у портовому терміналі, який постраждав цієї ночі найбільше від російського терору, – зберігалось 60 тис. тонн агропродукції, що призначалась для відправки в Китай.

«Тобто всіх це зачіпає – російський терор. Кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор», – додав Зеленський.

Нагадаємо,  сьогодні вночі, 19 липня, Росія атакувала зернові термінали та портову інфраструктуру в портах Одеса та Чорноморськ. Ушкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. 

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Теги: росія Одеса обстріл Володимир Зеленський інфраструктура

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