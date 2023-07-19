Росія вважатиме арешт Путіна оголошенням війни – президент ПАР

Сиріл Рамафоса зазначив, що ризик вступити у війну з РФ суперечить конституції ПАР

Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив про труднощі, з якими стикається його країна щодо виконання рішення Міжнародного кримінального суду стосовно арешту президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє південноафриканське видання Daily Maverick.

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«Росія ясно дала зрозуміти, що арешт її чинного президента буде оголошенням війни. Ризик вступити у війну з РФ суперечить нашій конституції», – заявив Рамафоса у суді міста Гаутенг, який розглядав питання надання Путіну імунітету від арешту під час саміту БРІКС.

Повідомляється, що глава ПАР бажав, щоб його заява залишалася конфіденційною. Однак, Вищий суд Гаутенга за позовом опозиційної партії «Демократичний альянс» постановив, що свідчення можуть бути оприлюднені до вівторка, а супутні документи - до середи.

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Також ПАР розпочала консультації з Міжнародним кримінальним судом (МКС) щодо статті 97 Римського статуту, які активуються у разі виникнення проблеми, що може ускладнити виконання запиту суду, зокрема стосовно арешту та видачі підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який ратифікує угоду з Росією про «створення й функціонування навчально-бойових центрів спільної підготовки військовослужбовців збройних сил».

До слова, ООН домовилася з Єврокомісією про підключення «дочки» підсанкційного Россільгоспбанку до системи SWIFT для продовження зернової угоди. Але Росія проігнорувала таку пропозицію.