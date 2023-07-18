Казахстан вирішив озброїтися турецькими бронетранспортерами

Міноборони Казахстану вирішило придбати турецький бронетранспортер Arma 8x8

Казахстан планує закупити 834 бойові броньовані машини Arma 8x8 у турецької компанії Otocar і витратить на це $4,4 млрд. Якщо контракт буде реалізовано, то це буде найбільша поставка обладання турецької оборонної промисловості за останні роки. Про це пише турецьке видання Savunma.

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Як пише видання, посилаючись на інформацію із надійних джерел, центральноазіатська країна планує закупити в Туреччині понад 800 броньованих машин Otokar Arma 8X8 в рамках ініційованої нею програми закупівель бронетехніки.

Міноборони Казахстану вирішило придбати Arma 8x8 і готується укласти з турецькою компанією угоду на 834 штук цієї бронетехніки на суму 2 трлн тенге ($4,5 млрд).

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Казахстан вже близько року проводить випробування бойових броньованих машин Tulpar та Arma, розроблених компанією Otokar. Найближчим часом очікується надходження цих машин на озброєння армії Казахстану. Під час польових і експлуатаційних випробувань бронемашина Arma 8x8, інтегрована з баштовою системою Nefer, виробництва Otokar, отримала схвальну оцінку казахських військових.

Потужна покупка

Це не перша закупіля техніки Казахтаном за останні роки. Раніше Казахстан уже закупив у Otokar десятки броньованих машин Cobra 4x4. «Плани Казахстану придбати Arma 8x8 слідом за Cobra ще раз показали, наскільки успішна Туреччина в бронетехніці», – стверджує турецьке видання.

Як підтвердило казахстанське видання Іnbusiness, заступник міністра оборони Казахстану Султан Камалетдінов ще у грудні 2022 року зазначив, що вони розглядають придбання турецьких броньованих бойових машин та БПЛА з організацією їхнього виробництва на території країни для нещодавно створеного Командування сил спеціального призначення.

Розробники пишуть, що бронетранспортер Arma має гнучку мобільність і забезпечує високий рівень протимінного та балістичного захисту. Корпус повністю захищений від біологічної та хімічної зброї. Усередині встановлені спеціальні сидіння, які поряд із дорожнім просвітом у 425 мм зменшують негативні дії на екіпаж та десант від підриву мін. БТР може перевозити екіпаж із 10 осіб, включаючи командира, водія та вісьмох солдатів. Здатний водою перетинати річки. Otokar Arma розроблений за модульною схемою, що дозволяє створювати різні модифікації, залежно від вимог військових різних країн світу. Наприклад, Бахрейн купив Arma у конфігурації 6×6, а не 8×8. Бойова машина піхоти Rabdan армії ОАЕ – це один із варіантів Arma, на якому встановлена ​​вежа для БМП-3. Казахська модифікація отримала дистанційно керований модуль, споряджений 30-мм гарматою 2А42 і 7.62-мм кулеметом.

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Нагадаємо, Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яка була випущена по території Казахстану. Пуск відбувся нібито з полігону «Капустін Яр» в Астраханській області. Повідомляється, що навчальна бойова частина МБР вразила ціль на полігоні «Сари-Наган» у Казахстані.

За даними міноборони Росії, пуск дозволив підтвердити правильність «схемно-конструктивних та технічних рішень», які застосовуються при розробці нових комплексів стратегічного призначення.