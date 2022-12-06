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Білий дім анонсував зустріч із керівництвом енергокомпаній США для допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білий дім анонсував зустріч із керівництвом енергокомпаній США для допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Зустріч скликається Управлінням кібербезпеки, енергетичної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації

Адміністрація президента США Джо Байдена з метою підтримати пошкоджену українську енергетичну інфраструктуру, скликає у четвер, 8 грудня, онлайн-зустріч із керівниками нафтогазових компаній. Про це пише Reuters.

Зустріч відбувається у той час, коли Росія намагається за допомогою ракетних ударів перекрити енергопостачання України та зруйнувати інфраструктуру.

«Як ви знаєте, українські енергетичні активи зазнають агресивних нападів у спробі скористатися найхолоднішими зимовими температурами та найсуворішими погодними умовами. Разом ми можемо допомогти підвищити стійкість України», - написав Девід Терк, заступник міністра енергетики США у листі керівникам нафтогазової галузі.

Зустріч скликається Управлінням кібербезпеки, енергетичної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації. У ньому беруть участь члени Координаційної ради нафтогазового сектора, до якої входять 26 торгових асоціацій.

Нагадаємо, ближче до обіду 5 грудня по всій території України пролунала повітряна тривога. Вибухи вже прогриміли у кількох областях. Росія запустила ракети по території України з Каспійського та Чорного морів. Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом було випущено понад 70 ракет.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України. 

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Теги: міністр обстріл окупанти росія тривога Укренерго США Джозеф Байден новости енергетика

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