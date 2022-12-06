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Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України
За два місяці було 17 російських атак на підприємства ДТЕК Енерго
фото з відкритих джерел

ДТЕК Енерго відключено від енергосистеми

5 грудня країна-агресорка Росія вкотре обстріляла одне з енергетичних підприємств ДТЕК. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Внаслідок чергової атаки Росії постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було атаковане ворожими військами раніше.

«Через це воно було відключено від енергосистеми. Зупинка підприємства призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні», – повідомляє ДТЕК.

Обійшлося без жертв. Задля безпеки на об’єкті знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

«Це вже 17 терористична атака Росії на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останні два місяці», – зазначила компанія.

Нагадаємо, 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки РФ на Україну 5 грудня для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

 

Теги: ДТЕК електроенергія ракета росія війна Україна

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