Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України

За два місяці було 17 російських атак на підприємства ДТЕК Енерго

ДТЕК Енерго відключено від енергосистеми

5 грудня країна-агресорка Росія вкотре обстріляла одне з енергетичних підприємств ДТЕК. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Внаслідок чергової атаки Росії постраждало енергетичне підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово було атаковане ворожими військами раніше.

«Через це воно було відключено від енергосистеми. Зупинка підприємства призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні», – повідомляє ДТЕК.

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Обійшлося без жертв. Задля безпеки на об’єкті знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі.

«Це вже 17 терористична атака Росії на енергетичні підприємства ДТЕК Енерго за останні два місяці», – зазначила компанія.

Нагадаємо, 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

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Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки РФ на Україну 5 грудня для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.