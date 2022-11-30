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Білий дім повідомив, чи припинить РФ ракетні атаки по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білий дім повідомив, чи припинить РФ ракетні атаки по Україні
За оцінкою Білого дому, інтенсивність боїв на фронті в Україні зменшиться впродовж зимових місяців
фото з відкритих джерел

Джон Кірбі: «Звісно, росіяни не демонструють жодних ознак, що вони збираються припинити або зменшити свої атаки по цивільній інфраструктурі України»  

Сполучені Штати Америки бачать високу вірогідність того, що Росія продовжуватиме наносити ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі у ближчій перспективі. Але,  динаміка боїв на фронті в Україні послабиться впродовж зимових місяців. Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час телефонного пресбрифінгу, передає «Укрінформу».

«Звісно, росіяни не демонструють жодних ознак, що вони збираються припинити або зменшити свої атаки по цивільній інфраструктурі (в Україні – ред.), які вони проводять впродовж останніх кількох тижнів», – зауважив представник Білого дому.

США бачать ознаки, що росіяни налаштовані продовжувати масовані обстріли. Кірбі підкреслив, що Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами мають намір продовжувати надсилати допомогу в Україну з метою відновлення постраждалої критичної інфраструктури. Крім того, фокус США зосереджений на забезпеченні України засобами ППО, а також зимовим екіпіруванням для військових ЗСУ.

Тим часом, за оцінкою Білого дому, інтенсивність боїв на фронті в Україні зменшиться впродовж зимових місяців. «Ми звісно, очікуємо, що впродовж зими наземні операції зокрема, а також повітряні операції будуть ускладнені», – зазначив Кірбі, пославшись на погодні умови, які обмежують простір для маневрів.

Водночас, за його словами, «це не означає, що, на нашу думку, все просто стане – ми абсолютно вважаємо, що військові операції продовжуватимуться у зимові місяці».

Нагадаємо, триває 280 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на Бахмутському напрямку продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. 

Теги: обстріл росіяни росія військові війна США

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