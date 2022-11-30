США представлять новий стратегічний бомбардувальник (фото)

США готуються представити світу стратегічний бомбардувальник нового покоління вперше за 34 роки

У п'ятницю, 2 грудня, у США представлять новий стратегічний бомбардувальник B-21 Raider. Таку заяву зробив речник Пентагону Патрік Райдер.

«Цієї п'ятниці міністр оборони Ллойд Остін візьме участь у презентації новітнього стратегічного бомбардувальника B-21 Raider у Палмдейлі в Каліфорнії», – сказав Райдер.

Військово-повітряні сили США готуються представити світу стратегічний бомбардувальник нового покоління вперше за 34 роки. Викочування попередника B-21 – літака B-2 Spirit – відбулося в листопаді 1988 року. Перший політ B-2 здійснив у липні 1989 року.

The Dec. 2 rollout of the B-21 Raider will mark the world’s first glimpse at a bomber that manufacturer Northrop Grumman and the U.S. Air Force see as a generational leap in aircraft technology and development. pic.twitter.com/8w1dOeYbkp — Bravo-IV (@Bravo_foor) November 29, 2022

Очікується, що B-21 Raider підніметься у повітря у 2023 році, через кілька місяців після викочування. У 2019 році командування ВПС США планувало, що новий бомбардувальник підніметься в повітря не пізніше грудня 2021 року. Надалі ця дата неодноразово переносилася.

Першим місцем дислокації бомбардувальників B-21, як очікується, стане авіабаза ВПС США Еллсуорт у Південній Дакоті. Потім вони будуть переміщені на авіабази Уайтмен (штат Міссурі) та Дайс (штат Техас).

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