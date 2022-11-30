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США представлять новий стратегічний бомбардувальник (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
США представлять новий стратегічний бомбардувальник (фото)
Ллойд Остін візьме участь у презентації B-21 Raider
фото з відкритих джерел

США готуються представити світу стратегічний бомбардувальник нового покоління вперше за 34 роки

У п'ятницю, 2 грудня, у США представлять новий стратегічний бомбардувальник B-21 Raider. Таку заяву зробив речник Пентагону Патрік Райдер.

«Цієї п'ятниці міністр оборони Ллойд Остін візьме участь у презентації новітнього стратегічного бомбардувальника B-21 Raider у Палмдейлі в Каліфорнії», – сказав Райдер.

Військово-повітряні сили США готуються представити світу стратегічний бомбардувальник нового покоління вперше за 34 роки. Викочування попередника B-21 – літака B-2 Spirit – відбулося в листопаді 1988 року. Перший політ B-2 здійснив у липні 1989 року.

Очікується, що B-21 Raider підніметься у повітря у 2023 році, через кілька місяців після викочування. У 2019 році командування ВПС США планувало, що новий бомбардувальник підніметься в повітря не пізніше грудня 2021 року. Надалі ця дата неодноразово переносилася.

Першим місцем дислокації бомбардувальників B-21, як очікується, стане авіабаза ВПС США Еллсуорт у Південній Дакоті. Потім вони будуть переміщені на авіабази Уайтмен (штат Міссурі) та Дайс (штат Техас).

Нагадаємо, Німеччина має намір продовжувати постачання зенітних установок Gepard до України та працює над цим питанням.

Також Зеленський обговорив із Шольцем формулу миру.

Відзначимо, сьогодні стало відомо, що Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників.

Крім того, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив: мирні перемовини між Україною та Росією на даному етапі війни неприпустимі, оскільки вони легітимізують втрату українських територій. 

До слова, Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги: 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh, також Берлін передав 53 захищені автомобілі для Прикордонної служби України.

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Теги: США зброя літак

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