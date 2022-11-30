США знайшли заміну Пелосі: фракція Палати представників обрала нового голову

Хакім Джеффріс розпочне виконання своїх обов'язків у січні 2023 року

Новим головою фракції демократів у Палаті представників США стане Хакім Джеффріс. Він замінить на цій посаді Ненсі Пелосі. Про це повідомляє CNN.

Рішення про призначення Джеффріса на посаду голови фракції було ухвалено сьогодні, 30 листопада, під час зборів демократів. У Джеффрісона не було суперників.

Джеффріс стане першим темношкірим, який очолив одну з двох основних партій США в одній із двох палат Конгресу. Зазначимо, що він розпочне виконання своїх обов'язків у січні 2023 року.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі йде з посади. Пелосі зробила заяву про відставку під час виступу в Палаті представників, викликавши оплески демократів, хоча багато республіканців вирішили не приходити на захід. Пелосі сказала, що не піде у відставку з Палати представників, а продовжить представляти Сан-Франциско, як вона це робила протягом 35 років.

Пелосі відігравала центральну роль у проведенні законодавчого порядку денного двох президентів-демократів через Конгрес, навіть попри те, що її «очорнювали» багато консерваторів. Вона допомогла ухвалити підписаний президентом Бараком Обамою закон про охорону здоров'я 2010 року, а також розширити витрати на інфраструктуру та клімат і правила обігу зброї під час правління Байдена. Вона також головувала, коли Палата представників оголошувала імпічмент президенту-республіканцю Дональду Трампу в 2019 і 2021 роках.

Байден у своїй заяві назвав Пелосі «найбільш послідовним спікером Палати представників в нашій історії».