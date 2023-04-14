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Білорусь озвучила нові ядерні погрози

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Білорусь озвучила нові ядерні погрози
Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін
фото з відкритих джерел

Білорусь заявила, що розмістить на своїй території стратегічну ядерну зброю

Білорусь готує майданчики для розміщення стратегічної ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони Віктор Хренін під час спілкування з журналістами на одному з військових полігонів, повідомляють білоруські ЗМІ. 

«Якщо потрібно, ми матимемо і стратегічну ядерну зброю. І ми вже займаємося підготовкою існуючих майданчиків. І якщо ворожа риторика (Заходу – «Главком») продовжиться, це буде наступний крок. На силу ми відповідатимемо лише силою. Інакше на Заході не розуміють», – заявив Хренін.

Він також розповів про підготовку до розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі.

«У нас підготовлено техніку, літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси, ми отримали сучасний комплекс «Іскандер», який також здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками. Наступного тижня завершиться підготовка відповідного підрозділу в Росії, і він повернеться до нас», – заявив міністр оборони Білорусі.

Білоруські пілоти вихваляються тим, що начебто переобладнали штурмовик Су-25  під можливість використання ядерної зброї.

«Отримані навички ми готові використати як при захисті Білорусі, так і при захисті союзної держави», – сказав білоруський пілот, певно маючи на увазі саме Росію.

У Білорусі вихваляються, що вони підготовили техніку, літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси, а також отримали від Росії «Іскандери», які також здатні застосовувати ракети з ядерними боєголовками.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі. За словами Путіна, Лукашенко давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. США розмістили її в низці країн, тож у проханні Білорусії немає нічого незвичайного, вважає президент РФ.

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Теги: Білорусь ядерна зброя погрози

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