Білорусь озвучила нові ядерні погрози

Білорусь заявила, що розмістить на своїй території стратегічну ядерну зброю

Білорусь готує майданчики для розміщення стратегічної ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони Віктор Хренін під час спілкування з журналістами на одному з військових полігонів, повідомляють білоруські ЗМІ.

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«Якщо потрібно, ми матимемо і стратегічну ядерну зброю. І ми вже займаємося підготовкою існуючих майданчиків. І якщо ворожа риторика (Заходу – «Главком») продовжиться, це буде наступний крок. На силу ми відповідатимемо лише силою. Інакше на Заході не розуміють», – заявив Хренін.

Він також розповів про підготовку до розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі.

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«У нас підготовлено техніку, літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси, ми отримали сучасний комплекс «Іскандер», який також здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками. Наступного тижня завершиться підготовка відповідного підрозділу в Росії, і він повернеться до нас», – заявив міністр оборони Білорусі.

Білоруські пілоти вихваляються тим, що начебто переобладнали штурмовик Су-25 під можливість використання ядерної зброї.

«Отримані навички ми готові використати як при захисті Білорусі, так і при захисті союзної держави», – сказав білоруський пілот, певно маючи на увазі саме Росію.

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У Білорусі вихваляються, що вони підготовили техніку, літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси, а також отримали від Росії «Іскандери», які також здатні застосовувати ракети з ядерними боєголовками.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі. За словами Путіна, Лукашенко давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. США розмістили її в низці країн, тож у проханні Білорусії немає нічого незвичайного, вважає президент РФ.