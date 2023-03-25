Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі
Росія вже передала Білорусії комплекс «Іскандер», який може бути носієм ядерної зброї
Росія 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі. Про це заявив диктатор Володимир Путін в ефірі телеканалу «Росія-24».
Росія вже передала Білорусії комплекс «Іскандер», який може бути носієм ядерної зброї, повідомив очільник Кремля.
За словами Путіна, Лукашенко давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. США розмістили її в низці країн, тож у проханні Білорусії немає нічого незвичайного, вважає президент РФ.
Раніше російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, свідомо поширюючи неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів із збідненим ураном.
Читайте також:
Коментарі — 0