Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі

Росія 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі

Росія вже передала Білорусії комплекс «Іскандер», який може бути носієм ядерної зброї

Росія 1 липня закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі. Про це заявив диктатор Володимир Путін в ефірі телеканалу «Росія-24».

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Росія вже передала Білорусії комплекс «Іскандер», який може бути носієм ядерної зброї, повідомив очільник Кремля.

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За словами Путіна, Лукашенко давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. США розмістили її в низці країн, тож у проханні Білорусії немає нічого незвичайного, вважає президент РФ.

Раніше російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони РФ Сергій Шойгу вчергове вдалися до ядерних погроз, свідомо поширюючи неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів із збідненим ураном.

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