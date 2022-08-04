Білоруські війська поїдуть на навчання до Росії 

Участь у навчання візьмуть понад 250 військовослужбовців

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що їхні військові візьмуть участь у стратегічному командно-штабному навчанні «Схід-2022» на території Російської Федерації.

Загалом від збройних сил Республіки Білорусь буде задіяно понад 250 військовослужбовців однієї з механізованих бригад Західного оперативного командування. Практичні дії навчання відбудуться на 13 полігонах Східного військового округу в період з 30 серпня до 5 вересня.

Керівником навчання призначено начальника генерального штабу збройних сил РФ генерала армії Валерія Герасимова.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили Білорусі розпочали перевірку бойової готовності у частинах сил спеціальних операцій. На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Нагадаємо, що українська розвідка не фіксує формування на території Білорусі наступального російського угруповання, та водночас спостерігається підготовка диверсійно-розвідувальних груп за участю білоруських військовослужбовців.

Також відомо, що Білорусь активно переміщує військову техніку.

Крім цього, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив заяву щодо участі у війні проти України.

12 липня Лукашенко заявив, що країни НАТО нібито готуються до війни проти Росії. І основні напрямки «нападу НАТО» пролягатимуть через Білорусь та Україну.

Білорусь передала під повний контроль Росії військовий аеродром «Зябрівка» неподалік Гомеля. За словами представника Генштабу, на території аеродрому уже перебувають ракетний дивізіон оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» та дивізіон С-400 «Тріумф» Збройних сил РФ.

Нещодавно Збройні сили України звернулися до вояків Білорусі із закликом не вступати у війну на боці російських окупантів.