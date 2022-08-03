РФ перекидає з Білорусі в Україну диверсійні групи
Білоруські війська продовжують навчання біля кордонів із Україною
Збройні сили республіки Білорусь проводять поблизу українських кордонів тренування зі зв’язку генерального штабу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 3 серпня.
Російські війська продовжують використовувати територію Білорусі у війні проти України.
«Окупанти продовжують використовувати територію Білорусі для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України», – повідомляє Генштаб ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що на Волинському та Поліському напрямках у прикордонних з нашою державою районах відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами республіки Білорусь.
Як відомо, Україна готується до найгіршого сценарію у війні, за яким президент країни-агресорки Росії Воодимир Путін може «дотиснути» білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо вторгнення армії Білорусі в північні та західні області України.
Так, на Волині триває облаштування укріплень на кордоні з Білоруссю.
Коментарі — 0