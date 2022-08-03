Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ перекидає з Білорусі в Україну диверсійні групи

Оксана Воронцова
3 серпня, 07:34 glavcom.ua
РФ перекидає з Білорусі в Україну диверсійні групи
Диверсійно-розвідувальні групи РФ заходять в Україну
фото з відкритих джерел

Білоруські війська продовжують навчання біля кордонів із Україною

Збройні сили республіки Білорусь проводять поблизу українських кордонів тренування зі зв’язку генерального штабу. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 3 серпня.

Російські війська продовжують використовувати територію Білорусі у війні проти України.

«Окупанти продовжують використовувати територію Білорусі для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України», – повідомляє Генштаб ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що на Волинському та Поліському напрямках у прикордонних з нашою державою районах відзначається додаткове розгортання комплексів радіоелектронної боротьби збройними силами республіки Білорусь.

Як відомо, Україна готується до найгіршого сценарію у війні, за яким президент країни-агресорки Росії Воодимир Путін може «дотиснути» білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо вторгнення армії Білорусі в північні та західні області України.

Так, на Волині триває облаштування укріплень на кордоні з Білоруссю.

Читайте також: Наступ на Київ. На що піде Путін під час другого етапу «спецоперації»
Теги: Генштаб ЗСУ окупанти Україна росія війна Білорусь

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зафіксовано дев'ять прильотів ракет по території Гончарівської громади Чернігівщини
Окупанти запустили по Україні з Білорусі понад 20 ракет
28 липня, 07:35
Кабмін розірвав угоду з Білоруссю щодо внутрішнього судноплавства
Україна розірвала угоду з Білоруссю про внутрішнє судноплавство
29 липня, 21:15
Нові комплекси радіоелектронної боротьби помічені біля українсько-білоруського кордону
Загроза наступу з Білорусі. Що відбувається біля кордону України
1 серпня, 07:42

Політика

Ердоган летить до Путіна на переговори
Ердоган летить до Путіна на переговори
США відтермінували випробування балістичної ракети через військову активність Китаю
США відтермінували випробування балістичної ракети через військову активність Китаю
Канада виділила $6 млн на ядерну безпеку в Україні
Канада виділила $6 млн на ядерну безпеку в Україні
Уряд Фінляндії хоче ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для росіян
Уряд Фінляндії хоче ввести нові обмеження на видачу туристичних віз для росіян
Про що мріяла Людмила Путіна? Журналісти знайшли щоденник ексдружини диктатора
Про що мріяла Людмила Путіна? Журналісти знайшли щоденник ексдружини диктатора
Влада Берліна заборонила виставку знищеної російської техніки
Влада Берліна заборонила виставку знищеної російської техніки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Частина пенсіонерів отримає підвищення виплат: кому чекати прибавки
8821
«Нафтогаз» попередив про наслідки для українців, які не передадуть показання лічильників
8662
Синоптики розповіли, коли в Україну прийде різке похолодання
8497
«Зерновий коридор» та ООН: соцмережі помітили неприємний факт
7199
Обстріл похорону відомої терористки у Донецьку. Окупанти влаштували чергову провокацію?
7050
Німеччина змінила правила для українських біженців: що зміниться з 1 вересня

Новини

Три судна із зерном вийшли з портів Одеси та Чорноморська – BBC  
Сьогодні, 08:15
Окупанти намагаються захопити Соледар і Бахмут – Генштаб
Сьогодні, 07:09
На Луганщині партизани обстріляли авто з рашистською «владою»  
Вчора, 14:55
Офіс президента відреагував на обстріл Торецька 
Вчора, 14:30
СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають РФ легалізувати окупацію
Вчора, 13:55
Військова техніка і мобілізація: Зеленський провів засідання Ставки
Вчора, 13:40

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту