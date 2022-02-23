Дональд Трамп похвалив Путіна за визнання «ЛДНР»

«Цей хлопець дуже кмітливий. Я знаю його дуже добре»

Колишній президент США Дональд Трамп вважає вчинок Володимира Путіна із визнання «ЛНР» та «ДНР» «геніальним». Відповідну заяву американський політик зробив в інтерв’ю консервативному американському подкастеру.

На думку американського політика, кроки Путіна із визнання «ЛДНР» та подальшого введення туди «миротворців» (фактично – російської армії) є геніальним геополітичним кроком, і чинній американській адміністрації є чому повчитися у кремлівського диктатора.

Експрезидент США також вважає, що за чинної американської влади Росія «почувається дуже добре», через високі світові ціни на енергоносії, продаж яких наповнює російський бюджет.

«Цей хлопець дуже кмітливий. Я знаю його дуже добре. Дуже, дуже добре», – оцінив Дональд Трамп «зовнішньополітичну» діяльність Володимира Путіна та подільші переспективи РФ у глобальному протистоянні із США.

На думку автора CNN Стівена Колінсона, світу не варто дивуватись, що політик, який ледь не влаштував держпереворот у США, що знищив би американську демократію, особливо не переймається долею України.

«Трамп одного разу стояв пліч-о-пліч з Путіним на саміті в Гельсінкі і розгромив американські спецслужби, які заявили, що Москва втрутилася у вибори 2016 року, щоб допомогти йому. А Трамп сам заплямував українську демократію, намагаючись змусити президента Володимира Зеленського оголосити про розслідування щодо свого тодішнього суперника-демократа Байдена», – нагадав Колінсон.

Раніше повідомлялося, що Трамп назвав причину кризи довкола України.

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