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Болгарія зняла заборону на імпорт сільськогосподарської продукції із України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Болгарія зняла заборону на імпорт сільськогосподарської продукції із України
Уряд Болгарії  має вжити всіх необхідних заходів щоб забезпечити рішення парламенту
фото з відкритих джерел

Рішення було прийнято 124 голосами «за», 69 «проти»

Парламент Болгарії підтримав проєкт рішення про зняття заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Рішення було прийнято 124 голосами «за», 69 «проти» та 8 «утримались». Про це повідомив кореспондент «Главкома».

Проєкт рішення «Про позицію Болгарії щодо превентивних заходів щодо певних продуктів українського походження» було подано депутатами від партій, що формують правлячу більшість – ГЄРБ-СДС, «Продовжуємо зміни»–«Демократична Болгарія», а також «Рухом за права і свободи» і підтримано парламентським комітетом з питань економічної політики та інновацій.

«Беручи до уваги солідарність Болгарії з Україною та враховуючи, що постачання сільськогосподарської продукції має бути забезпеченим, щоб гарантувати продовольчу безпеку в глобальному масштабі, не ставлячи під загрозу конкурентоспроможність болгарських сільськогосподарських виробників, Болгарія не підтримує продовження після 15 вересня 2023 року особливого заходу з заборони імпорту до Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словацької Республіки насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України», – йдеться у рішенні болгарського парламенту.

Тепер уряд Болгарії  має вжити всіх необхідних заходів щоб забезпечити рішення парламенту. 

В своєму коментарі в парламенті Міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Кіріл Ватев зазначив, що він погоджується з макроекономічними оцінками, представленими уряду, згідно з якими для Болгарії не буде серйозною проблемою відмова від продовження заборони на імпорт з України. Він повідомив, що вжито заходів щодо посилення контролю за всіма українськими товарами і особливо щодо зернових, які будуть суворо перевірятись на наявність в них радіоактивності та важких металів, а також за такими показниками, як гербіциди, пестициди тощо.

Зі свого боку, лідер проросійської Болгарської соціалістичної партії Корнелія Нінова, яка виступає проти скасування заборони, заперечила наведені економічні аргументи за зняття заборони на імпорт з України і охарактеризувала рішення парламенту як зраду національних інтересів Болгарії та провокацію спільних інтересів в ЄС.

Раніше повідомлялося, що Болгарія веде переговори із союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду Росією чорноморської виключної економічної зони. Також повідомлялося, що Болгарія виділила 150 тис. євро для України. 

Теги: міністр імпорт Болгарія переговори зерно

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