Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр-міністр Латвії йде у відставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прем'єр-міністр Латвії йде у відставку
Правоцентристська партія Каріньша «Нова єдність» планує вибрати свого кандидата на пост прем'єр-міністра
фото: Крішьяніс Каріньш\Твіттер

Наступні парламентські вибори в Латвії заплановані на 2026 рік

Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш оголосив, що піде у відставку цього тижня. Про це він написав у Twitter.

За словами Каріньша, він подає у відставку через блокування роботи уряду на благо добробуту і економічного зростання країни.

«Цього четверга я подам президенту заяву про відставку себе і цього кабінету», – написав Каріньш.

Раніше він виражав надію змінити склад уряду через те, що нинішні партнери по коаліції відхилили його пропозицію про перестановки в Кабінеті міністрів. Окрім цього відомо, що в середу правоцентристська партія Каріньша «Нова єдність» планує вибрати свого кандидата на пост прем'єр-міністра.

Тепер президент Латвії Едгарс Рінкевичс має дати новому потенційному прем'єр-міністру мандат на формування уряду. Наступні парламентські вибори в Латвії заплановані на 2026 рік.

Нагадаємо, Латвія стала ще однією державою, яка приєдналась до декларації G7 на підтримку України, а саме до «гарантій безпеки», представлених на саміті НАТО. Як зазначив прем'єр, Рига гарантує довготривалу підтримку Україні у війні проти агресора і очікує на створення Спеціального міжнародного трибуналу.

Раніше Кріш’яніс заявив, що Латвія, на додачу до військової допомоги розміром у понад 1% свого ВВП, готується передати Україні усі свої вертольоти.

Теги: міністр вибори Латвія президент відставка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль змушує «Яндекс» продати міжнародні дочірні компанії або дистанціюватися від них
«Яндекс» програє боротьбу з Кремлем: ISW спрогнозував долю інтернет-гіганта
11 серпня, 07:00
Боротися з ворожими квадрокоптерами-розвідниками допомагають антидронові рушниці
Верховна Рада спростила ввезення в Україну антидронових рушниць та тепловізорів
28 липня, 12:56
Остаточного рішення ще нема, і шанси обійняти посаду прем’єра є у всіх п'яти фігурантів списку
У новий сезон – з новим прем’єром. Топ-5 кандидатів Боротьба за владу
25 липня, 09:50
Штаб-квартира НАТО у Брюсселі
Бельгія на порозі розпаду: чому може зникнути країна зі штабами НАТО та ЄС – Politico
24 липня, 11:23
Кремль ретельно ховає плани поїздок Путіна
Кремль почав максимально приховувати маршрути Путіна – ЗМІ
21 липня, 17:15
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко
Ткаченко подав у відставку з посади міністра культури
21 липня, 01:32
«Дуже жалюгідно»: Фінляндія прокоментувала вихід Росії з «зернової угоди»
«Дуже жалюгідно»: Фінляндія прокоментувала вихід Росії з «зернової угоди»
19 липня, 03:53
Польський лікар намагався винести біозразок з грузинської лікарні
Польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі
17 липня, 13:07
Радев: «Україна наполягає на тому, щоб продовжувати вести цю війну, але рахунки платить вся Європа»
Президент Болгарії звинуватив Україну у війні, за яку «платить вся Європа»
16 липня, 09:20

Політика

Молдова виходить із угоди СНД про роззброєння
Молдова виходить із угоди СНД про роззброєння
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
Прем'єр-міністр Латвії йде у відставку
Прем'єр-міністр Латвії йде у відставку
Різке збільшення ракет: Лідер КНДР зробив скандальну заяву
Різке збільшення ракет: Лідер КНДР зробив скандальну заяву
ЗСУ назвали основну мету перебування «вагнерівців» у Білорусі
ЗСУ назвали основну мету перебування «вагнерівців» у Білорусі
Коли Ердоган побачить Путіна? Турецька преса розкрила нові подробиці
Коли Ердоган побачить Путіна? Турецька преса розкрила нові подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
14K
Президент Чехії відреагував на антиукраїнські заклики в країні
11K
Усі сини Вадима Новинського. Хто тепер боронить Московську церкву у Верховній Раді
8632
Окупанти можуть повторно спробувати наступати на Київ – ЗСУ
6899
Предстоятель Московської церкви пояснив українцям, яка зброя їм потрібна (відео)
5179
Військовий пояснив, що буде, якщо ЗСУ до зими не вийдуть на берег Азовського моря

Новини

Окупанти намагаються повернути втрачені позиції: Генштаб назвав ділянки
Сьогодні, 06:46
Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
12 серпня, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
11 серпня, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту