Прем'єр-міністр Латвії йде у відставку

Наступні парламентські вибори в Латвії заплановані на 2026 рік

Прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш оголосив, що піде у відставку цього тижня. Про це він написав у Twitter.

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За словами Каріньша, він подає у відставку через блокування роботи уряду на благо добробуту і економічного зростання країни.

«Цього четверга я подам президенту заяву про відставку себе і цього кабінету», – написав Каріньш.

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Раніше він виражав надію змінити склад уряду через те, що нинішні партнери по коаліції відхилили його пропозицію про перестановки в Кабінеті міністрів. Окрім цього відомо, що в середу правоцентристська партія Каріньша «Нова єдність» планує вибрати свого кандидата на пост прем'єр-міністра.

Тепер президент Латвії Едгарс Рінкевичс має дати новому потенційному прем'єр-міністру мандат на формування уряду. Наступні парламентські вибори в Латвії заплановані на 2026 рік.

Нагадаємо, Латвія стала ще однією державою, яка приєдналась до декларації G7 на підтримку України, а саме до «гарантій безпеки», представлених на саміті НАТО. Як зазначив прем'єр, Рига гарантує довготривалу підтримку Україні у війні проти агресора і очікує на створення Спеціального міжнародного трибуналу.

Раніше Кріш’яніс заявив, що Латвія, на додачу до військової допомоги розміром у понад 1% свого ВВП, готується передати Україні усі свої вертольоти.