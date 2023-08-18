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Болгарія не виключає зіткнення НАТО та Росії у Чорному морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Болгарія не виключає зіткнення НАТО та Росії у Чорному морі
У Болгарії вважають, що закінчення війни залежить від України, а головна умова для цього – повне відновлення її територіальної цілісності
фото з відкритих джерел

Тодор Тагарев: «Росія постійно провокує НАТО, зокрема розширюючи зону свого контролю»

Поведінка Кремля може спричинити зіткнення з Північноатлантичним альянсом у Чорному морі, оскільки РФ постійно намагається розширити зону свого контролю. Про це заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, повідомляє Novinite.

«Ми не можемо виключити зіткнення між НАТО та Росією в Чорному морі, але прагнемо уникнути ескалації. Однак це залежить від дій Росії. Росія постійно провокує НАТО, зокрема розширюючи зону свого контролю», – наголосив чиновник.

Він також зазначив, що закінчення війни залежить від України, а головна умова для цього – повне відновлення її територіальної цілісності.

При цьому, за словами Тагарева, він не сприймає серйозно заяви колишнього президента США Дональда Трампа про те, що той нібито зможе зупинити війну за 24 години.

Нагадаємо, п'ять болгарських політиків заявили про погрози Кремля. Як зазначається, міжвідомча комісія у складі голови Національної служби охорони, голови Державного агентства національної безпеки та генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ ухвалила рішення забезпечити їхню безпеку. Зазначається, що сигнал було отримано минулого тижня.

Рада міністрів у середу, 16 серпня прийняла рішення, яким схвалює приєднання Болгарії до зусиль країн G7 щодо надання довгострокової підтримки безпеки Україні. 

Теги: росія Чорне море міністр НАТО чиновник Болгарія Тодор Тагарев

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