Данілов згадав про давній договір України із РФ та пояснив, чому переговорів не буде

Олексій Данілов: «Вони нічого не дотримуються, тому з ними не можна домовлятися. Наші умови – вихід на кордони»

Україна не вестиме жодних переговорів із російською владою, поки Кремль не понесе відповідальності за свої злочини. Україна вже укладала з РФ «договір про дружбу, співпрацю та партнерство» у 1997 році, який Москва порушила. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі ТСН.

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«Вони нічого не дотримуються, тому з ними не можна домовлятися. Наші умови – вихід на кордони. І відповідальність Росії. Вони повинні понести відповідальність, виплатити компенсації, а вже потім з ними про щось можна буде говорити», – сказав він.

Російський диктатор Володимир Путін відповідальний за загибель 500 українських дітей, наголосив Данілов. «Це якась нісенітниця. Ця людина не повинна нести за це відповідальність? Чому ви з нею зустрічаєтеся? Вона має вже сьогодні за це сидіти за ґратами. Можуть тиснути всі. Але ми не можемо на піти домовлятися, якщо будуть несправедливі умови», – зазначив секретар РНБО

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Вчорашній удар по ринку у Костянтинівці був свідомим кроком з боку російських окупантів. «Вони знають координати, це був свідомий «подарунок» держсекретарю США Ентоні Блінкену. Цинічні тварюки. Нехай ті, хто закликає до переговорів, самі з ними зустрічаються і порушать питання, з яких країн вони беруть запчастини для своїх дронів», – резюмував Данілов.

«Російська Федерація не може перемогти нас військовим шляхом. Але Росія має «план Б» у повномасштабній війні в Україні. Це – внутрішня дестабілізація», – заявив Данілов.

Раніше Данілов заявив, що якщо Україна наважиться на переговори із Росією, то перемовини будуть проходити на наших умовах.