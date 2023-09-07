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Данілов згадав про давній договір України із РФ та пояснив, чому переговорів не буде

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов згадав про давній договір України із РФ та пояснив, чому переговорів не буде
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Вони нічого не дотримуються, тому з ними не можна домовлятися. Наші умови – вихід на кордони» 

Україна не вестиме жодних переговорів із російською владою, поки Кремль не понесе відповідальності за свої злочини. Україна вже укладала з РФ «договір про дружбу, співпрацю та партнерство» у 1997 році, який Москва порушила. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі ТСН.

«Вони нічого не дотримуються, тому з ними не можна домовлятися. Наші умови – вихід на кордони. І відповідальність Росії. Вони повинні понести відповідальність, виплатити компенсації, а вже потім з ними про щось можна буде говорити», – сказав він.

Російський диктатор Володимир Путін відповідальний за загибель 500 українських дітей, наголосив Данілов. «Це якась нісенітниця. Ця людина не повинна нести за це відповідальність? Чому ви з нею зустрічаєтеся? Вона має вже сьогодні за це сидіти за ґратами. Можуть тиснути всі. Але ми не можемо на піти домовлятися, якщо будуть несправедливі умови», – зазначив секретар РНБО

Вчорашній удар по ринку у Костянтинівці був свідомим кроком з боку російських окупантів. «Вони знають координати, це був свідомий «подарунок» держсекретарю США Ентоні Блінкену. Цинічні тварюки. Нехай ті, хто закликає до переговорів, самі з ними зустрічаються і порушать питання, з яких країн вони беруть запчастини для своїх дронів», – резюмував Данілов.

«Російська Федерація не може перемогти нас військовим шляхом. Але Росія має «план Б» у повномасштабній війні в Україні. Це – внутрішня дестабілізація», – заявив Данілов.

Раніше Данілов заявив, що якщо Україна наважиться на переговори із Росією, то перемовини будуть проходити на наших умовах. 

Теги: росія путін Україна Олексій Данілов Москва переговори

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