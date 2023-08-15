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США, Японія та Південна Корея посилять оборонну співпрацю – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
США, Японія та Південна Корея посилять оборонну співпрацю – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Президент США запросив своїх колег із Японії та Південної Кореї провести особисту зустріч у своїй резиденції цієї п’ятниці

Лідери США, Південної Кореї та Японії планують оголосити про зміцнення співпраці в області оборони протягом цього тижня. Про це із посиланням на власні джерела пише Reuters.

За повідомленням, Сполучені Штати, Японія та Південна Корея мають намір розпочати ряд спільних ініціатив, спрямованих на технологічний прогрес та підвищення рівня безпеки. Зустріч лідерів трьох країн відбудеться у п'ятницю в Кемп Девіді.

Попри те, що підписання офіційної угоди про взаємну безпеку наразі малоймовірне, очікується, що в «вони погодять спільне розуміння регіональних відповідальностей й створять тристоронню «гарячу лінію» для кризової комунікації».

«Ми очікуємо, що будуть зроблені певні кроки, які сприятимуть зближенню наших позицій у сфері безпеки», – розповів співрозмовник агентству.

Зазначається, що президент США запросив своїх колег із Японії та Південної Кореї провести особисту зустріч у своїй резиденції цієї п’ятниці.

«Ця подія вперше збере очільників трьох країн на такому рівні, але американські державні службовці сподіваються, що вона стане щорічною, формалізувавши взаємні зв’язки та співпрацю», – повідомляється в матеріалі.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда підпишуть угоду щодо спільної розробки ракети для перехоплювання гіперзвукової зброї. Про це у неділю, 13 серпня, повідомила японська газета Yomiuri.

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Теги: міністр Південна Корея Японія президент

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