Війна в Україні дає надприбутки чеським зброярам

Обсяг експорту зброї з Чехії 2023 року може становити більше 810 млн. євро

Обсяг експорту зброї Чехії в 2022 році збільшився вдвічі й досяг рекордної позначки – більш ніж 1,2 млрд євро. Про це повідомив президент Асоціації оборонної та охоронної промисловості країни Йіржі Гінек, пише видання Novinky.

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За словами Гінека, експорт минулого року був найвищим, а обсяг виробництва порівняно з 2021 роком зріс приблизно на 20% і склав понад 50 млрд. крон або близько 2 млрд. євро.

«Експорт 2022 року – найвищий за всю історію, і я вірю, що такого більше не повториться», – сказав він, зазначивши: війна, що почалася в Україні, не тільки призвела до збільшення поставок безпосередньо до місця бойових дій, а й викликала необхідність підготуватися до можливого поширення війни на інші країни.

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Гінек також наголосив, що близько 45% експорту надходило до України. 70% їх становили боєприпаси, переважно крупнокаліберні. Крім того, чеські компанії також постачали Києву наземну техніку: автомобілі, танки, бронетранспортери, гаубиці та ракетні установки. У цьому зв'язку він додав, що експорт в основному складається з матеріалів, які були виготовлені в попередні роки.

«Здебільшого це стосується боєприпасів. На боєприпаси припадає більше половини експорту 2022 року, хоча попередні роки цей показник становив близько 15%», – заявив Гінек.

Крім того, президент чеської Асоціації повідомив, що обсяг експорту цього року може становити близько 20 млрд. крон або більше 810 млн. євро. У довгостроковій перспективі, за словами Гінека, зброя та інші матеріали для забезпечення безпеки найчастіше експортуються до США, країн Європейського союзу, Близького Сходу та Південно-Східної Азії.

«2022 рік став роком буму для багатьох компаній, що входять до Асоціації підприємств оборонної промисловості та безпеки, але, з іншого боку, багато компаній, частка яких в оборонному виробництві була нижчою, зазнавали труднощів», – підсумував він, додавши, що у 2022 році компанії зіткнулися зі значним зростанням витрат, особливо на енергоносії.

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Нагадаємо, найвищою загрозою безпеці для Чехії є російська «імперська» політика. Про це заявив прем'єр-міністр республіки Петр Фіала на відкритті зустрічі із чеськими послами за кордоном.

За його словами, Чехія має продовжувати надавати громадянську та військову допомогу Україні та підтримувати інтеграцію до Євросоюзу та Північноатлантичного альянсу (НАТО), одночасно готуючись до її повоєнного відновлення. При цьому він підкреслив, що «шанси на швидке вирішення конфлікту виявилися невеликими і стають дедалі меншими».