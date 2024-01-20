Борис Джонсон оцінив, що буде з Україною в разі перемоги Трампа на виборах у США

Експрем’єр Британії впевнений, що повернення Трампа до Білого дому – це те, чого потребує світ

Якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп, він «не кине українців». Таку думку висловив колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй щотижневій колонці для Daily Mail.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Що б зараз не говорили про президента Трампа, я не можу повірити, що він захоче увійти в історію як президент, який покинув країну, якій він вже суттєво допоміг стати вільною», – сказав британський експрем’єр.

Він нагадав, що саме Трамп надав Збройним силам України протитанкові ракетні комплекси Javelin, які допомогли нашим захисникам у битві за Київ, і завдяки яким російські війська були змушені втекти з української столиці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Джонсона, повернення Трампа до Білого дому – «це те, що потрібно світу» і може стати «великою перемогою».

На його переконання, є велика ймовірність того, що Трамп подвоїть зусилля США із допомоги Україні і надасть їй те, що необхідно для перемоги. «Якщо це так, то є всі шанси, що за Трампа Захід стане сильнішим, а світ – стабільнішим», – сказав Джонсон.

Коментуючи чотири кримінальні справи Трампа, експрем’єр зауважив, що колишній президент США «був спійманий на тому, що сказав кілька необережних слів».

За словами Джонсона, нині світ потребує лідера США, «чия готовність до застосування сили і абсолютна непередбачуваність є головним фактором стримування для ворогів Заходу».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що вибори у США відбудуться на початку листопада 2024 року.

До слова, в адміністрації Білого дому і НАТО побоюються, що в разі перемоги Трампа підтримка Києва максимально скоротиться. При цьому війна триватиме ще як мінімум кілька років.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до Трампа і вкотре запросив його в Україну. Зокрема, він наголосив, що наміри Трампа закінчити війну в Україні за 24 години є «дуже небезпечними».

Як повідомлялося, Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні.