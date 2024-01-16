Трамп запевняє, що добре знає Путіна і Зеленського і обіцяє швидко закінчити війну

Виступаючи в Айові, Трамп заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки

Експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні. Про це він заявив під час виступу перед пресою.

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Експрезидент США висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він «добре знає».

«Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено… Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко», – наголосив Трамп.

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Виступаючи в Айові, Трамп заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.

Він висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії. «Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни – «Глвком») ніколи не повинно було статися», – додав він.

Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах в Айові. Трамп був лідером у штаті напередодні кокусів. Результат змагань допоможе задати тон і тривалість майбутніх перегонів.

Зокрема, зазначається, що, за результатами, підрахованими на нинішній момент, колишній президент США Дональд Трамп вже матиме 16 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, яка обиратиме єдиного кандидата від партії. Ніккі Гейлі та Рон ДеСантіс мають по чотири делегати. Ще 16 делегатів від штату залишаються нерозподіленими.