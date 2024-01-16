Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп запевняє, що добре знає Путіна і Зеленського і обіцяє швидко закінчити війну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Трамп запевняє, що добре знає Путіна і Зеленського і обіцяє швидко закінчити війну
Трамп підтвердив, що добре ладнає із Путіним
фото з відкритих джерел

Виступаючи в Айові, Трамп заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки

Експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні. Про це він заявив під час виступу перед пресою.

Експрезидент США висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він «добре знає».

«Ми з Путіним чудово ладнаємо. Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми і чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено…  Ситуація з Україною настільки жахлива... І ми збираємося вирішити це, ми збираємося вирішити це дуже швидко», – наголосив Трамп.

Виступаючи в Айові, Трамп заявив, що здатний домовитися з президентом РФ Володимиром Путіним, оскільки у них, за його словами, гарні стосунки.

Він висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії. «Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю Зеленського, я можу залучити його, ми вирішимо це дуже швидко. Цього (війни – «Глвком») ніколи не повинно було статися», – додав він.

Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах в Айові. Трамп був лідером у штаті напередодні кокусів. Результат змагань допоможе задати тон і тривалість майбутніх перегонів.

Зокрема, зазначається, що, за результатами, підрахованими на нинішній момент, колишній президент США Дональд Трамп вже матиме 16 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, яка обиратиме єдиного кандидата від партії. Ніккі Гейлі та Рон ДеСантіс мають по чотири делегати. Ще 16 делегатів від штату залишаються нерозподіленими.

Теги: Дональд Трамп війна вибори у США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Фон дер Ляєн пророкує Росії поразку у досягненні стратегічних цілей в Україні
Фон дер Ляєн пророкує Росії поразку у досягненні стратегічних цілей в Україні
Трамп запевняє, що добре знає Путіна і Зеленського і обіцяє швидко закінчити війну
Трамп запевняє, що добре знає Путіна і Зеленського і обіцяє швидко закінчити війну
Уряд Польщі домовився з перевізниками про зупинку протесту на кордоні
Уряд Польщі домовився з перевізниками про зупинку протесту на кордоні
Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена – Bloomberg
Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена – Bloomberg
Брюссель розпочав аудит щодо постачання зброї до України – Financial Times
Брюссель розпочав аудит щодо постачання зброї до України – Financial Times
Понад 300 російських літаків знищено чи пошкоджено: найбільші втрати окупантів
Понад 300 російських літаків знищено чи пошкоджено: найбільші втрати окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Порошенко розказав, який він мав стосунок до знищеного літака-розвідника А-50
31K
Кім Чен Ин планує визнати Південну Корею окремою державою
16K
400 тис. грн на залізничні квитки. Голова «Слуги народу» пояснила, куди їздила минулого року
15K
Буданов повідомив, скільки справних літаків А-50 ще має Росія
11K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9967
Біля Вінниці відкрили Алею Слави на честь полеглих Захисників

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 05:50
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Kernel сплатив до бюджету 4,3 млрд грн податків у 2023 році
Вчора, 17:43
Дощі та потепління: синоптикиня здивувала прогнозом погоди
Вчора, 14:40
Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:14

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua