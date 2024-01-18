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Україна перетвориться на Монголію? Вчений розповів про демографічні загрози

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна перетвориться на Монголію? Вчений розповів про демографічні загрози
Демограф переконаний, що треба сприяти поверненню людей на попереднє місце проживання
фото: Depositphotos

Найбільш небезпечними для населення країни є прикордонні з РФ території

Через війну є загроза перетворення України на безлюдну Монголію, оскільки населення нашої країни стрімко скорочується. Про те, як цьому запобігти, розповів в інтерв’ю «ТСН» Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ.

Демограф зазначив, що Україні потрібно забезпечити оптимальне розміщення населення на своїй території.

«Це стосується ВПО, сприяння їх поверненню у попереднє місце проживання або інтеграція у місцеві територіальні громади, де вони проживають. Потрібно, щоб люди не лише отримували допомогу від держави, а й працювали на неї. Хоча частина ВПО вже знайшли роботу, але не всі офіційно зареєструвалися, тому у загальний облік не потрапляють», – зауважив він.

Гладун додав, що потрібно буде вирішувати проблему розвитку територій, які розташовані на кордоні з РФ.

«На жаль, ми не знаємо, як поведеться країна-агресор за рік, два, десять років після нашої перемоги. Адже навіть після того, як ми вийдемо на кордони 1991 року, вони, скоріш за все, будуть обстрілювати нашу територію», – зазначив вчений.

Олександр Гладун додав, що з цієї причини треба буде визначити, чи варто на прикордонних територіях будувати якісь промислові підприємства чи розвивати лише сільське господарство.

Нагадаємо, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун заявив, що для підвищення рівня народжуваності в Україні треба створити пристойні умови життя для людей. Демограф підкреслив, що ефективний ринок праці та рівень зарплатні – один із чинників, який вливає на рішення щодо кількості дітей, яких планує мати сім’я.

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Теги: Україна населення Олександр Гладун

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