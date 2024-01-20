Ймовірна перемога Трампа: Білий дім зробив тривожну заяву щодо підтримки України

Основна причина, по якій республіканці не виступають на підтримку доповнення для України, полягає в тому, що вони не хочуть образити Трампа

В адміністрації Білого дому і НАТО побоюються, що, в разі перемоги Трампа, підтримка Києва максимально скоротиться. При цьому війна триватиме ще як мінімум кілька років. Про це заявив член Демократичної партії Майк Квіглі в ефірі CNN.

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«Основна причина, по якій республіканці не виступають на підтримку доповнення для України, полягає в тому, що вони не хочуть образити кандидата Трампа і його прихильників. Він вже ясно дав зрозуміти, що буде робити: війна закінчиться в його перший день, а це значить, що Путін зможе зберегти ті кордони, які у нього є, якщо не більше», – сказав він.

Незалежно від того, як закінчаться вибори, представники західних розвідок вважають, що війна триватиме набагато довше, як мінімум ще два роки. Деякі американські та західні чиновники заявляють, що бойові дії можуть тривати до п'яти років.

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У зв'язку з цим чиновники адміністрації і законодавці прагнули направити фінансування в Україну до того, як термін потенційно закінчиться в кінці 2024 року.

«Окрім нагальної потреби, багато людей, з якими я спілкувався, думають про те, щоб отримати якомога більше допомоги до січня 2025 року. Важливо не тільки, щоб гроші були виділені, але і щоб вони були виплачені до виборів, оскільки будь-які кошти на 24 фінансовий рік, все ще очікують використання, можуть бути заблоковані Трампом», – зізнався один з американських чиновників.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до експрезидента США Дональда Трампа і вкотре запросив його в Україну. Зокрема, він наголосив, що наміри Трампа закінчити війну в Україні за 24 години є «дуже небезпечними».

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні.

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Експрезидент США висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він «добре знає».

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах в Айові. Трамп був лідером у штаті напередодні кокусів. Результат змагань допоможе задати тон і тривалість майбутніх перегонів.

Зокрема, зазначається, що, за результатами, підрахованими на нинішній момент, колишній президент США Дональд Трамп вже матиме 16 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, яка обиратиме єдиного кандидата від партії. Ніккі Гейлі та Рон ДеСантіс мають по чотири делегати. Ще 16 делегатів від штату залишаються нерозподіленими.