Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чому українські біженці насправді повертаються додому: дослідження

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чому українські біженці насправді повертаються додому: дослідження
Головною причиною повернення до України є туга за домом
фото: Michael Kappeler/dpa

Більшість українців, які повернулися, більше не планують виїжджати за кордон   

Дві треті українських біженців за кордоном хочуть повернутися в Україну в майбутньому. Більшість тих, хто вже повернувся, планують залишатися у своїй країні, пише аналітична платформа «Вокс Україна».

Згідно з даними опитування, 63% тих, хто виїжджав, вже повернулися до України. 71% – до рідного міста, чверть – в інші області країни. Не планували повернення до своєї країни – 13%. Більшість із тих, хто повернувся, хотіли залишитися в Україні, лише 7% мали намір виїхати за кордон знову.

Додому частіше поверталися неодружені біженці, ті, хто мав батьків в Україні, а також ті, хто віддалено працював на українські компанії. 9 з 10 біженців, що повернулися, зазначали вплив емоцій на прийняття рішення щодо повернення до України. Для 62% опитаних емоційні фактори були ключовими.

На повернення біженців вплинули такі фактори:

  • туга за домом – 58%;
  • туга за Батьківщиною – 51%;
  • туга за сім'єю – 41%;
  • бажання дітей повернутися в Україну – 36%;
  • відчуття самотності ("за кордоном нікому не потрібні") – 36%;
  • бажання, щоб діти навчалися в Україні – 26%;
  • можливість бути корисним для України та брати участь у відновленні – 27%;

Водночас на рішення повернутися 84% українців вплинули й складнощі за кордоном – це стало ключовим фактором для кожного п'ятого респондента. Зокрема, серед проблем називалися відсутність свого житла, складнощі з працевлаштуванням, зниження рівня добробуту, гірша медицина, вивчення мови, відсутність друзів.

Мешканці західних регіонів з більшою імовірністю планують залишитися. З меншою – ті, хто планував емігрувати ще до війни, а також ті, чий рівень добробуту за кордоном зріс.

До слова, польська влада готується до можливої нової хвилі біженців з України. «Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до усунення фронту на Захід і призведе до того, що в Польщі з'являться ще мільйони українців, зокрема переважно жінки та діти», – заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейн.

Теги: Україна біженці соцопитування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Цей рік точно піде «не за планом»»
Дві новини для українців на початку 2024 року: гарна і не дуже
3 сiчня, 08:53
Колишній президент США Дональд Трамп
The Times: Європа розробляє стратегію підтримки України у разі перемоги Трампа
2 сiчня, 01:30
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
Стефанчук повідомив, коли законопроєкт про мобілізацію внесуть на голосування
5 сiчня, 23:30
Через атаку ворожих дронів у Дніпрі пошкоджено житлову будівлю та знищені легкові автомобілі
Атака на Дніпро, польські фермери зняли блокаду на одному з пунктів пропуску: головне за ніч
7 сiчня, 06:50
У Латвії українці можуть отримати різні види допомоги
Розміщення та інтеграція. На що розраховувати українцям у Латвії у 2024 році
31 грудня, 2023, 08:51
Часто до Естонії приїздять українці, які вже мають родичів чи знайомих, що мешкають у країні
Життя українців у Естонії: влада зробила неочікуваний висновок
2 сiчня, 09:43
Тривога оголошувалася в усіх областях
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад годину
7 сiчня, 11:17
Зимова негода значно впливає на стан енергосистеми, яка ще не відновилась після обстрілів
В Україні вирує негода: чи можливий блекаут
8 сiчня, 14:42
У Чорному морі перебувають два ворожих кораблі
ЗСУ пояснили, чому РФ не використала «Калібри» під час ранкової атаки
13 сiчня, 13:02

Суспільство

Чому українські біженці насправді повертаються додому: дослідження
Чому українські біженці насправді повертаються додому: дослідження
Атаки на нафтобазу під Брянськом та завод під Тамбовом спецоперація розвідки – джерела
Атаки на нафтобазу під Брянськом та завод під Тамбовом спецоперація розвідки – джерела
Україна входить до трійки світових лідерів із виробництва дронів – Данілов
Україна входить до трійки світових лідерів із виробництва дронів – Данілов
Будинок у Дніпрі зруйнувала ворожа ракета. Згадаймо дворічну Вероніку Макаренко
Будинок у Дніпрі зруйнувала ворожа ракета. Згадаймо дворічну Вероніку Макаренко
Українські виробники звернулися до російської опозиції через вибори у РФ
Українські виробники звернулися до російської опозиції через вибори у РФ
Держприкордонслужба вводить обмеження для цивільних у Чернігівській області
Держприкордонслужба вводить обмеження для цивільних у Чернігівській області

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)
37K
Українці почали масово виїздити із Туреччини
18K
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8726
Метро на Троєщину. Очільник підземки розповів, яку станцію відкриють першою
6916
Засновника компанії Concorde Capital затримано на кордоні
5291
Держприкордонслужба вводить обмеження для цивільних у Чернігівській області

Новини

Затримання Ігоря Мазепи. Компанія Concorde Capital зробила заяву
Сьогодні, 10:01
На фронті різко зросла кількість боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Сильний вітер та опади: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 06:13
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Вчора, 06:13

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua