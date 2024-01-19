Чому українські біженці насправді повертаються додому: дослідження

Більшість українців, які повернулися, більше не планують виїжджати за кордон

Дві треті українських біженців за кордоном хочуть повернутися в Україну в майбутньому. Більшість тих, хто вже повернувся, планують залишатися у своїй країні, пише аналітична платформа «Вокс Україна».

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Згідно з даними опитування, 63% тих, хто виїжджав, вже повернулися до України. 71% – до рідного міста, чверть – в інші області країни. Не планували повернення до своєї країни – 13%. Більшість із тих, хто повернувся, хотіли залишитися в Україні, лише 7% мали намір виїхати за кордон знову.

Додому частіше поверталися неодружені біженці, ті, хто мав батьків в Україні, а також ті, хто віддалено працював на українські компанії. 9 з 10 біженців, що повернулися, зазначали вплив емоцій на прийняття рішення щодо повернення до України. Для 62% опитаних емоційні фактори були ключовими.

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На повернення біженців вплинули такі фактори:

туга за домом – 58%;

туга за Батьківщиною – 51%;

туга за сім'єю – 41%;

бажання дітей повернутися в Україну – 36%;

відчуття самотності ("за кордоном нікому не потрібні") – 36%;

бажання, щоб діти навчалися в Україні – 26%;

можливість бути корисним для України та брати участь у відновленні – 27%;

Водночас на рішення повернутися 84% українців вплинули й складнощі за кордоном – це стало ключовим фактором для кожного п'ятого респондента. Зокрема, серед проблем називалися відсутність свого житла, складнощі з працевлаштуванням, зниження рівня добробуту, гірша медицина, вивчення мови, відсутність друзів.

Мешканці західних регіонів з більшою імовірністю планують залишитися. З меншою – ті, хто планував емігрувати ще до війни, а також ті, чий рівень добробуту за кордоном зріс.

До слова, польська влада готується до можливої нової хвилі біженців з України. «Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до усунення фронту на Захід і призведе до того, що в Польщі з'являться ще мільйони українців, зокрема переважно жінки та діти», – заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейн.