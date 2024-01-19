Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський звернувся до Трампа після його нових заяв про закінчення війни

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський звернувся до Трампа після його нових заяв про закінчення війни
Президент України Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Зеленський наголосив, що наміри Трампа закінчити війну в Україні за 24 години є «дуже небезпечними»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до експрезидента США Дональда Трампа і вкотре запросив його в Україну. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News 19 січня.

«Дональде Трампе, я запрошую вас до України, до Києва. Тож, якщо ви можете зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати», – звернувся Зеленський до колишнього президента США.

Зокрема, він наголосив, що наміри Трампа закінчити війну в Україні за 24 години є «дуже небезпечними». 

«Тобто він каже, що буде самостійно ухвалювати рішення – я навіть не говорю про Росію – без обидвох сторін, тобто без нас… Це говорить, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, не буде працювати для нас нашого народу, то він зробить все, щоб усе одно досягти донесення своєї ідеї. І ось це мене трішечки занепокоює», – підсумував український президент.

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні

Експрезидент США висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він «добре знає».

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах в Айові. Трамп був лідером у штаті напередодні кокусів. Результат змагань допоможе задати тон і тривалість майбутніх перегонів.

Зокрема, зазначається, що, за результатами, підрахованими на нинішній момент, колишній президент США Дональд Трамп вже матиме 16 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, яка обиратиме єдиного кандидата від партії. Ніккі Гейлі та Рон ДеСантіс мають по чотири делегати. Ще 16 делегатів від штату залишаються нерозподіленими.

Теги: війна Дональд Трамп вибори у США Володимир Зеленський Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо якась змова проти Путіна в принципі можлива – Кирієнко найімовірніший кандидат, щоб її організувати
Хто в Росії може очолити змову проти Путіна
14 сiчня, 10:19
За словами нардепа, одна з ключових цілей України в наступному році – завдати якомога більше ударів по російських військово-морських і сухопутних силах
Нардеп Костенко назвав мету України в наступному році у війні проти РФ
22 грудня, 2023, 22:04
Військові США збили п'ять ракет різного типу, випущених хуситами
Військові США збили п'ять ракет різного типу, випущених хуситами
27 грудня, 2023, 03:38
ЗСУ збили ракету Х-59 поблизу Дніпра
ЗСУ збили ракету Х-59 поблизу Дніпра
20 грудня, 2023, 17:53
Очільниця Єврокомісія сяє від щастя, сидячи поряд з українським лідером
Як президентка Єврокомісії дивиться на Зеленського: цікавий кадр
16 сiчня, 15:24
Демограф переконаний, що треба сприяти поверненню людей на попереднє місце проживання
Україна перетвориться на Монголію? Вчений розповів про демографічні загрози
18 сiчня, 14:38
Наслідки нічної «бавовни» в окупованій Феодосії
Уламки знищеного корабля розлетілися по Феодосії (відео)
26 грудня, 2023, 13:59
ЗСУ повідомили, чи є ракетоносії у морі
ЗСУ повідомили, чи є ракетоносії у морі
10 сiчня, 08:48
Верифікацію даних в електронному реєстрі «Оберіг» вже проведено
Центри комплектування в Україні змінюють систему надсилання повісток
19 сiчня, 16:48

Політика

Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
35K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8316
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7663
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua