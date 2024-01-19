Зеленський звернувся до Трампа після його нових заяв про закінчення війни

Зеленський наголосив, що наміри Трампа закінчити війну в Україні за 24 години є «дуже небезпечними»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до експрезидента США Дональда Трампа і вкотре запросив його в Україну. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News 19 січня.

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«Дональде Трампе, я запрошую вас до України, до Києва. Тож, якщо ви можете зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати», – звернувся Зеленський до колишнього президента США.

Зокрема, він наголосив, що наміри Трампа закінчити війну в Україні за 24 години є «дуже небезпечними».

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«Тобто він каже, що буде самостійно ухвалювати рішення – я навіть не говорю про Росію – без обидвох сторін, тобто без нас… Це говорить, що якщо його ідея, яку ніхто не чув, не буде працювати для нас нашого народу, то він зробить все, щоб усе одно досягти донесення своєї ідеї. І ось це мене трішечки занепокоює», – підсумував український президент.

Як повідомлялося, експрезидент США Дональд Трамп після перемоги на республіканських праймериз в Айові пообіцяв «дуже швидко» вирішити ситуацію з війною в Україні.

Експрезидент США висловив упевненість, що зможе залучити до діалогу президентів України і Росії, яких він «добре знає».

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп перемагає на республіканських кокусах в Айові. Трамп був лідером у штаті напередодні кокусів. Результат змагань допоможе задати тон і тривалість майбутніх перегонів.

Зокрема, зазначається, що, за результатами, підрахованими на нинішній момент, колишній президент США Дональд Трамп вже матиме 16 делегатів від штату Айова на Республіканській конференції, яка обиратиме єдиного кандидата від партії. Ніккі Гейлі та Рон ДеСантіс мають по чотири делегати. Ще 16 делегатів від штату залишаються нерозподіленими.