Шмигаль розповів, скільки додаткових рекомендацій ЄС виконала Україна

Кабмін уже запустив так званий селф-скринінг українського законодавства на відповідність до європейського

Україні необхідно імплементувати близько 2,8 тисячі актів права Європейського Союзу

Україна вже виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій ЄС, спрямованих на посилення інституцій та трансформацію законів відповідно до європейських правил. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 19 січня.

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Йдеться про ухвалення законопроєктів: про збільшення штату НАБУ, національні меншини, та розширення можливостей НАЗК.

«Четверта – урядовий законопроєкт про лобіювання, який парламент уже ухвалив у першому читанні», – наголосив прем'єр.

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Він нагадав, що Кабмін уже запустив так званий селф-скринінг українського законодавства на відповідність до європейського.

«За результатами цього аналізу розуміємо, що необхідно імплементувати близько 2,8 тисячі актів права Європейського Союзу. Цього року ми також ухвалимо Національну програму адаптації законодавства України до права Європейського Союзу», – заявив Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія розпочинає скринінг законодавства України для початку переговорів про вступ. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті.

Вона також анонсувала формування переговорної рамки щодо членства України в Євросоюз. За її словами, йдеться про розширення до 35 країн-членів Євросоюзу.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, як рішення ЄС про відкриття переговорів вплинуло на економіку країни. За його словами, після ухвалення рішення ЄС про відкриття переговорів, країни Азії почали активніше звертатися до України.

Глава МЗС наголосив, що тепер інвестори точно знають, що Україна буде частиною спільного ринку, що в Україні діятимуть ті ж самі правила щодо судів, верховенства права і боротьби з корупцією, що і в Європі, тому вони набагато зацікавленіші в інвестиціях в Україну.

«Ми буквально за тиждень ці сигнали побачили, почули і вже маємо практичні позитивні наслідки для майбутнього української економіки від суто політичного рішення про відкриття переговорів», – підсумував Кулеба.

Крім того, міністр певен, що самі переговори будуть складними. За його прогнозом, не буде проблем із безпековим, політичним чи правовим блоками, але переговори щодо економічних інтересів будуть непростими.