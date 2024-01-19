Головна Країна Політика
search button user button menu button

Шмигаль розповів, скільки додаткових рекомендацій ЄС виконала Україна

Христина Петренко
glavcom.ua
Шмигаль розповів, скільки додаткових рекомендацій ЄС виконала Україна
Кабмін уже запустив так званий селф-скринінг українського законодавства на відповідність до європейського
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Україні необхідно імплементувати близько 2,8 тисячі актів права Європейського Союзу

Україна вже виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій ЄС, спрямованих на посилення інституцій та трансформацію законів відповідно до європейських правил. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 19 січня.

Йдеться про ухвалення законопроєктів: про збільшення штату НАБУ, національні меншини, та розширення можливостей НАЗК.

«Четверта – урядовий законопроєкт про лобіювання, який парламент уже ухвалив у першому читанні», – наголосив прем'єр.

Він нагадав, що Кабмін уже запустив так званий селф-скринінг українського законодавства на відповідність до європейського.

«За результатами цього аналізу розуміємо, що необхідно імплементувати близько 2,8 тисячі актів права Європейського Союзу. Цього року ми також ухвалимо Національну програму адаптації законодавства України до права Європейського Союзу», – заявив Шмигаль.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія розпочинає скринінг законодавства України для початку переговорів про вступ. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європейському парламенті.

Вона також анонсувала формування переговорної рамки щодо членства України в Євросоюз. За її словами, йдеться про розширення до 35 країн-членів Євросоюзу. 

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, як рішення ЄС про відкриття переговорів вплинуло на економіку країни. За його словами, після ухвалення рішення ЄС про відкриття переговорів, країни Азії почали активніше звертатися до України.

Глава МЗС наголосив, що тепер інвестори точно знають, що Україна буде частиною спільного ринку, що в Україні діятимуть ті ж самі правила щодо судів, верховенства права і боротьби з корупцією, що і в Європі, тому вони набагато зацікавленіші в інвестиціях в Україну.

«Ми буквально за тиждень ці сигнали побачили, почули і вже маємо практичні позитивні наслідки для майбутнього української економіки від суто політичного рішення про відкриття переговорів», – підсумував Кулеба.

Крім того, міністр певен, що самі переговори будуть складними. За його прогнозом, не буде проблем із безпековим, політичним чи правовим блоками, але переговори щодо економічних інтересів будуть непростими.

Читайте також: Вступ України до ЄС. Найбільші виклики

 

Теги: Кабмін Єврокомісія закон Україна Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
Білий дім підтвердив відсутність зловживань із військовою допомогою в Україні
4 сiчня, 07:55
Економічна активність пожвавилась, утім прірва з 2021 роком залишається разючою
Економічні підсумки 2023 року. Усе краще, ніж ми очікували! авторська стаття
27 грудня, 2023, 10:00
Наступного року Україні знадобиться $37 млрд доларів зовнішньої підтримки
Уряд попередив про можливі затримки пенсій та зарплат: деталі
27 грудня, 2023, 15:09
«Галя Балувана» відкрила перший магазин у США
Популярна українська мережа домашніх напівфабрикатів вийшла на ринок США
10 сiчня, 16:24
Арсен Жумаділов, генеральний директор ДП «Державний оператор тилу»
Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
10 сiчня, 20:21
Аналітики видання припускають, що успіх Путіна надихне країни, зацікавлені в агресії проти сусідів
Що буде, якщо Росія переможе? Британське видання описало п’ять жахливих наслідків
22 грудня, 2023, 09:27
Найбільша черга на пункті пропуску «Краківець»
Прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків: яка ситуація на кордоні
31 грудня, 2023, 15:31
Виставку-конференцію про Маріуполь організовує культурна асоціація «Росія Емілія-Романья»
Італія готує виставку про «розквіт» окупованого Маріуполя: МЗС відреагувало
4 сiчня, 14:51
Чиновник США заявив журналістам, що Росія закликала Китай припинити дипломатичні зустрічі з Україною
Давос-2024. Чому Зеленський не зустрівся з китайським прем'єром: версія Politico
17 сiчня, 18:53

Політика

Польща приєдналася до гарантій безпеки для України
Польща приєдналася до гарантій безпеки для України
Україна отримала від Польщі новий пакет військової допомоги
Україна отримала від Польщі новий пакет військової допомоги
Фіцо запропонував Україні «територіальні компроміси»: МЗС різко відповіло
Фіцо запропонував Україні «територіальні компроміси»: МЗС різко відповіло
Професор Гарварду пояснив, що визначить умови мирних переговорів між Україною та Росією
Професор Гарварду пояснив, що визначить умови мирних переговорів між Україною та Росією
Нардепка Сюмар повідомила, що її не випустили з України на конференцію Ради Європи
Нардепка Сюмар повідомила, що її не випустили з України на конференцію Ради Європи
Візит Туска до Києва: стали відомі нові деталі (відео)
Візит Туска до Києва: стали відомі нові деталі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
34K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8255
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7306
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua