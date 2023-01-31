Bradley вже на шляху до України
Американські бойові машини піхоти вирушили від берегів Північного Чарльстона
Сполучені Штати відправили до України першу партію бойових машин піхоти Bradley M2. Понад 60 одиниць техніки вирушили від берегів Північного Чарльстона (США). Процес завантаження техніки на корабль сфотографував кореспондент Fox News Лукас Томлінсон.
Нагадаємо, що минулого тижня у Пентагоні пообіцяли, що поставки БМП відбудуться у «відносно близькому майбутньому».
Станом на січень США у двох пакетах оголосили про передачу більше сотні бойових машин M2A2 Bradley. Передбачалося, що для вітчизняних військових організують кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині. Навчання українських екіпажів уже розпочалося.
БМП Bradley призначені для транспортування піхоти, ведення бою та вогневої підтримки. Активно застосовувалися американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку.
Максимальна скорострільність – 500 пострілів за хвилину. Максимальна швидкість – 66 км/год шосе, 40 км/год бездоріжжям, 7,2 км/год на плаву. Запас ходу – 483 км.
Ефективна дальність вогню автоматичної гармати M242 Bushmaster становить 2 км, максимальна дальність ураження ракетами TOW - до 3,7 км.
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