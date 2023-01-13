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New York Times: Захід вже допомагає ЗСУ готуватися до весняного контрнаступу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
New York Times: Захід вже допомагає ЗСУ готуватися до весняного контрнаступу
Журналісти стверджують, що готовність західних політиків надавати допомогу пов’язана з тим, що для підготовки України до можливого нового наступу росіян у річницю війни або навесні залишається не так багато часу
фото:Генштаб

Видання заявляє, що тепер ймовірно Україна отримає від партнерів сучасні танки

Західні партнери вже розпочали підготовку України до початку процесу деокупації захоплених росіянами земель. Навесні ЗСУ можуть піти в наступ, пише американське видання New York Times.

Західна бронетехніка допоможе провести наступальні операції. «Україна має намір продовжити свій власний військовий наступ або взимку, або після «брудної» пори навесні. Росія також телеграфує про весняний наступ, сказав високопоставлений представник західної розвідки, і Україна «не хоче, щоб вони перевели подих» між нинішньою порою і початком нового посиленого раунду бойових дій», – зазначають у виданні.

Видання нагадало, що за останні кілька тижнів один за одним падали бар’єри у наданні Україні озброєння: спершу США погодилися передати системи протиповітряної оборони Patriot, тоді Німеччина пообіцяла надати ракетну батарею Patriot, а Франція, Німеччина і США вперше пообіцяли відправити бойові броньовані машини на поле бою в Україні.

Видання заявляє, що тепер виглядає ймовірним і те, що Україна отримає від партнерів сучасні танки, «особливо після того, як українські військові досягли несподіваних успіхів і вистояли проти виснажливих штурмів росіян».

На думку видання, готовність західних політиків надавати допомогу пов’язана з тим, що для підготовки України до можливого нового наступу росіян у річницю війни або навесні залишається не так багато часу. «З початку війни майже рік тому Захід чинив опір наданню Україні найпотужнішого озброєння, побоюючись, що це призведе до прямого конфлікту НАТО з Росією. Проте дивлячись на рішучість України чинити опір, малу перспективу мирних переговорів у найближчому майбутньому і патову ситуацію на полі бою, союзники по НАТО поступаються», – заявили в NYT.

Раніше журналісти «Forbes» повідомили, що українські війська можуть перейти в четвертий етап контрнаступу, який проходитиме у Запорізькій області.

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Теги: росія наступ танки Forbes озброєння реконструкція Україна військові машини Франція війна Німеччина контрнаступ

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