У найближчі тижні в Україну надійдуть бойові машини піхоти Bradley

У Пентагоні обіцяють, що поставки БМП відбудуться у «відносно близькому майбутньому»

Перші бойові машини піхоти Bradley прибудуть в Україну найближчим часом. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на заяву високопосадовеця Пентагону. Він зазначив, що це відбудеться у «відносно близькому майбутньому», конкретизувавши, що йдеться про тижні.

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«В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою», - цитують джерело в Пентагоні журналісти «Голосу Америки».

Як повідомлялося раніше, станом на січень США у двох пакетах оголосили про передачу більше сотні бойових машин M2A2 Bradley. Передбачалося, що для вітчизняних військових організують кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині. Навчання українських екіпажів уже розпочалося.

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M2 Bradley – це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США з 1980-х років. Бойова машина отримала власну назву на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі. Bradley призначені для транспортування піхоти, ведення бою та вогневої підтримки. Активно застосовувалися американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку.

Максимальна скорострільність Bradley складає 500 пострілів за хвилину. Максимальна швидкість – 66 км/год шосе, 40 км/год бездоріжжям, 7,2 км/год на плаву. Запас ходу – 483 км.

Нагадаємо, що сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у питанні отримання Україною танків від західних партнерів залишилося зробити «останні пів кроку».