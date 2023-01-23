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У найближчі тижні в Україну надійдуть бойові машини піхоти Bradley

glavcom.ua
У найближчі тижні в Україну надійдуть бойові машини піхоти Bradley
Україна чекає на Bradley
wikimedia.org

У Пентагоні обіцяють, що поставки БМП відбудуться у «відносно близькому майбутньому»

Перші бойові машини піхоти Bradley прибудуть в Україну найближчим часом. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на заяву високопосадовеця Пентагону. Він зазначив, що це відбудеться у «відносно близькому майбутньому», конкретизувавши, що йдеться про тижні.

«В останньому оголошеному пакеті озброєнь ми зосередились на наданні українцям спроможностей, які вони можуть використати негайно, аби змінити розстановку сил на полі бою», - цитують джерело в Пентагоні журналісти «Голосу Америки».

Як повідомлялося раніше, станом на січень США у двох пакетах оголосили про передачу більше сотні бойових машин M2A2 Bradley. Передбачалося, що для вітчизняних військових організують кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині. Навчання українських екіпажів уже розпочалося.

M2 Bradley – це основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США з 1980-х років. Бойова машина отримала власну назву на честь американського генерала часів Другої світової війни Омара Бредлі. Bradley призначені для транспортування піхоти, ведення бою та вогневої підтримки. Активно застосовувалися американськими військами у війнах у Перській затоці та Іраку.

Максимальна скорострільність Bradley складає 500 пострілів за хвилину. Максимальна швидкість – 66 км/год шосе, 40 км/год бездоріжжям, 7,2 км/год на плаву. Запас ходу – 483 км.

Нагадаємо, що сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у питанні отримання Україною танків від західних партнерів залишилося зробити «останні пів кроку».

Теги: танки Пентагон

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