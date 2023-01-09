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Україна вперше може отримати британські танки Challenger 2 – Sky News

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

Уряд Ріші Сунака ще не ухвалив остаточного рішення, але питання розглядається 

Велика Британія вперше розглядає можливість поставити Україні танки Challenger 2 для боротьби з росіянами. Уже протягом кількох тижнів ведуться переговори про постачання кількох одиниць танків. Про це заявило джерело, обізнане про переговори, повідомляє Sky News.

Видання зазначає, що передача британських танків ознаменувала б значне посилення підтримки України з боку Заходу і могла б спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад.

«Це спонукає інших давати танки», – заявило джерело видання.

Уряд Ріші Сунака ще не ухвалив остаточного рішення, але якщо Велика Британія підпише контракт на таке постачання, вона стане першою державою, яка відгукнеться на прохання українських лідерів оснастити їх армію потужними західними танками.

Одне із джерел видання припускає, що Британія може запропонувати близько 10 танків Challenger 2,  цього достатньо для оснащення ескадрильї. За словами джерела, саме по собі це не стане «переломним моментом», але все ж таки матиме величезне значення, оскільки цей крок дозволить подолати бар'єр, який досі не дозволяв союзникам пропонувати Україні західні танки через побоювання, що Росія вважатиме це надмірною ескалацією.

Це, своєю чергою, може спонукати інших союзників зробити те ж саме, повідомили джерела.

Нагадаємо, Миколаїв отримав важливу допомогу від Великої Британії

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Теги: росія Миколаїв Велика Британія Борис Джонсон танки переговори українка Ріші Сунак

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