Пентагон повідомив, коли ЗСУ можуть отримати Bradley

США надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території

Збройні Сили України отримають бойові машини піхоти Bradley протягом кількох тижнів. Про це повідомив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу.

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Зазначається, що США надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території.

«Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці», – сказав Райдер.

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Генерал наголосив, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

Раніше Пентагон пояснив, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США для тренувань на ракетній системі Patriot.

Додамо, 6 січня, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд.

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