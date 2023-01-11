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Пентагон повідомив, коли ЗСУ можуть отримати Bradley

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Пентагон повідомив, коли ЗСУ можуть отримати Bradley
фото ілюстративне

США надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території

Збройні Сили України отримають бойові машини піхоти Bradley протягом кількох тижнів. Про це повідомив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер на брифінгу.

Зазначається, що США надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території.

«Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці», – сказав Райдер.

Генерал наголосив, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

Раніше Пентагон пояснив, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових у США для тренувань на ракетній системі Patriot.

Додамо, 6 січня, Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно оголосило про надання Україні додаткової військової підтримки на $3,075 млрд.

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Теги: війна росія США окупанти ЗСУ Україна

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