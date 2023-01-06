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Як змінилася риторика Кремля від Великодня до Різдва. Соцмережі пригадали показове відео

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як змінилася риторика Кремля від Великодня до Різдва. Соцмережі пригадали показове відео
Президент РФ Путін відчуває програш у війні, тож йде на несподівані поступки
фото з відкритих джерел

На Великдень російський дипломат Дмитро Полянський назвав пропозиції про припинення вогню «псевдомиротворчими, брехливим й нещирими»

Ще у квітні Росія різко відкинула пропозицію від ООН щодо перемир'я на Великдень, назвавши такі заклики «брехливими й нещирими» – нині ж країна-агресорка не тільки заговорила про «різдвяне перемир'я», а й оголосила про одностороннє припинення вогню.

Напередодні світлого свята Великодня генсекретар ООН Антоніу Гутерреш закликав Україну та РФ оголосити чотириденну гуманітарну паузу для виведення цивільних осіб із Маріуполя та доставки гумдопомоги в постраждалі райони.

Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі: тоді російський дипломат Дмитро Полянський назвав пропозиції про припинення вогню «псевдомиротворчими, брехливим й нещирими». Він заявив, що у разі перемир'я «київські націоналісти та радикали отримають перепочинок для того, щоб вони могли перегрупуватися й отримати нові партії дронів і зброї». Також Полянський поскаржився на те, що українці запустять нові фейки про путінську армію.

Проте риторика Кремля змінилася так само різко, як вони відмовилися припинити вогонь на святе воскресіння. Після низки перемог та успіхів ЗСУ росіяни почали говорити зовсім інакше.

Цинізм окупантів розпочався заявою патріарх РПЦ Кирила, який попросив встановити «різдвяне перемир’я». На це відреагував президент РФ Володимир Путін й оголосив про тимчасове припинення вогню. До того ж диктатор офіційно визнав, що територія, розташована вздовж лінії зіткнення, є частиною України, тим самим відмовившись від окупованих і «приєднаних» територій. 

До слова, напередодні соцмережі пригадали, що він та Путін коїли на Великдень. За день до свята країна-агресорка випустила по Одесі сім ракет, унаслідок чого загинуло вісім людей, серед яких мати з немовлям. Тоді російський патріарх змовчав про вбивчу ракетну атаку мирних мешканців Одеси.

Нагадаємо, міноборони країни-агресорки повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, 5 січня російський диктатор Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення.

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