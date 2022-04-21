«Тиші» не буде: РФ відповіла на пропозицію ООН про перемир’я на Великдень

Антоніу Гутерреш закликав установити з 21 квітня «великодню гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних

Росія відхилила пропозицію Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша оголосити чотириденну гуманітарну паузу на Великодні свята для виведення цивільних осіб із Маріуполя та доставки гумдопомоги в постраждалі райони. Про це написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у Твіттері.

«Антоніу Гутерреш закликав установити з 21 квітня «великодню гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте й ви! Не мені ж одному це трійло (отруту – ред.) регулярно терпіти», – зауважив Кислиця.

Заступник російського постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський назвав пропозиції про припинення вогню «псевдомиротворчими, брехливим й нещирими», заявивши, що пауза дала б Україні «передишку» для отримання зброї.

Відзначимо, що поліція посилить охорону храмів на Великдень. Раніше прессекретар Антоніу Гутерріша опублікував заяву генсека ООН журналістам із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи з Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити ряду гуманітарних коридорів відкритися.

У Європейському союзі підтримали заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша припинити бойові дії в Україні у Страсний тиждень з 21 по 24 квітня, повідомив Петер Стано, офіційний представник голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Нагадаємо, Україна підтримує пропозицію ООН про перемир’я на Великдень.