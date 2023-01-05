Патріарх РПЦ Кирило цинічно просить встановити «різдвяне перемир’я»

Кирило заявив, що слід встановити Різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня

Предстоятель Російської православної церкви Кирило закликав до перемир’я на Різдво. Але при цьому російський патріарх не назвав вторгнення Росії війною, а завив про «міжусобний конфлікт», ніби натякаючи, що Україна та Росія одна держава.

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Відповідна заява з’явилася на сайті Російської православної церкви.

«Я, Кирило, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених до міжусобного конфлікту, із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби в Різдво Христова» –йдеться у повідомленні.

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Раніше патріарх Московський Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Нагадаємо, раніше предстоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України.