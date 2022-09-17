Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Масове поховання в Ізюмі. Фото з браслетом, яке вразило світ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Масове поховання в Ізюмі. Фото з браслетом, яке вразило світ
Рука закатованого українця в Ізюмі
фото: скріншот із відео

Рука із синьо-жовтим браслетом стала символом знищення українців

На місці масового захоронення у деокупованому Ізюмі правоохоронці виявили 445 могил мирних мешканців. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, виявлено факти катувань. Так, на шиї одного із трупів була мотузка, кінцівки перебиті.

На кадрах, що їх показали правоохоронці, видно руку із синьо-жовтим браслетом.

Українці відреагували на жахливе зображення та почали публікувати графічну картинку із зображенням руки з патріотичною прикрасою та написом «Genocide».

Масове поховання в Ізюмі. Фото з браслетом, яке вразило світ фото 1

«Москва має бути спалена, Росія – демілітаризована, російське керівництво - ув’язнене довічно», – написав колишній керівник Держмитслужби Максим Нефьодов.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після вигнання російських окупантів було знайдено понад 400 могил. 

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що в Ізюмському районі Харківщино знайдено п’ять кладовищ, де поховані вбиті рашистами цивільні та військові. 

Згодом російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.  

Читайте також:

Теги: Ізюм війна росія поховання Москва

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Блінкен назвав воєнними злочинами звірства росіян в Ізюмі
Воєнні злочини. Держдеп США прокоментував звірства росіян в Ізюмі
Сьогодні, 02:27
Білий дім заявив, що повідомлення про масове поховання в Ізюмі жахають
Білий дім прокоментував масове поховання у Ізюмі
Сьогодні, 05:42
В деокупованому Ізюмі Харківської області правоохоронці розпочали ексгумацію
Ознаки насильницької смерті мають 99% ексгумованих тіл з Ізюма
Сьогодні, 01:46

Суспільство

Масове поховання в Ізюмі. Фото з браслетом, яке вразило світ
Масове поховання в Ізюмі. Фото з браслетом, яке вразило світ
Чому Московська церква хазяйнує у Лаврі? Голова Держетнополітики шокувала заявою
Чому Московська церква хазяйнує у Лаврі? Голова Держетнополітики шокувала заявою
Голова НАЗК розповів про українську агентуру в Росії
Голова НАЗК розповів про українську агентуру в Росії
Потяг до перемоги. Україною курсує незвичайний поїзд (фото, відео)
Потяг до перемоги. Україною курсує незвичайний поїзд (фото, відео)
Рада може дозволити сідати за кермо автомобіля неповнолітним
Рада може дозволити сідати за кермо автомобіля неповнолітним
Місцева влада пояснила, чому вода у річці Інгулець почервоніла
Місцева влада пояснила, чому вода у річці Інгулець почервоніла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
«Ми не поспішаємо». Путін вперше прокоментував контрнаступ ЗСУ
100K
Після ганебних поразок Путін уже обіцяє швидко закінчити війну
72K
В Україні повітряна тривога. Кривий Ріг зазнав ракетного удару
42K
Роман Безсмертний: Світ не розуміє, з чим зіткнеться найближчими місяцями
35K
Відплата буде страшною. Зеленський відреагував на масові поховання в Ізюмі
30K
Журналіст Бутусов знову «наїхав» на президента Зеленського

Новини

ЗСУ розбили резерви окупантів та відбили п’ять атак – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять новин 16 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:18
«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
Вчора, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Вчора, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
15 вересня, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
15 вересня, 12:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту