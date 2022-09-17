Масове поховання в Ізюмі. Фото з браслетом, яке вразило світ

Рука із синьо-жовтим браслетом стала символом знищення українців

На місці масового захоронення у деокупованому Ізюмі правоохоронці виявили 445 могил мирних мешканців. Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков розповів, виявлено факти катувань. Так, на шиї одного із трупів була мотузка, кінцівки перебиті.

На кадрах, що їх показали правоохоронці, видно руку із синьо-жовтим браслетом.

Українці відреагували на жахливе зображення та почали публікувати графічну картинку із зображенням руки з патріотичною прикрасою та написом «Genocide».

«Москва має бути спалена, Росія – демілітаризована, російське керівництво - ув’язнене довічно», – написав колишній керівник Держмитслужби Максим Нефьодов.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після вигнання російських окупантів було знайдено понад 400 могил.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що в Ізюмському районі Харківщино знайдено п’ять кладовищ, де поховані вбиті рашистами цивільні та військові.

Згодом російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.