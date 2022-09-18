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Верещук розповіла про ексгумацію тіл, виявлених в Ізюмі

Альона Боженко
glavcom.ua
Верещук розповіла про ексгумацію тіл, виявлених в Ізюмі
В Ізюмі триває ексгумація тіл загиблих
фото із відкритих джерел

Світова спільнота повинна відреагувати на масові злочини проти українського народу

Наразі відбувається ексгумація та впізнання тіл, виявлених у масових захороненнях поблизу Ізюма Харківської області. Деяких загиблих уже вдалося ідентифікувати. Відповідну інформації повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

Міністерка розповіла, що кожного дня підтримує зв'язок з уповноваженим з питань зниклих безвісти Олегом Котенком, який перебуває в Ізюмі.

«Він розповідає страшні речі – це правда. Відбувається ексгумація, потім впізнання, уже деяких ідентифіковано. Звичайно інформують рідних, що здали ДНК, яких могли встановити – це процес дуже важкий і мені дуже шкода, що люди дійсно отримують такі дані. Але, на жаль, ми бачимо цю страшну кількість людей, могил, братніх могил, закатованих цивільних», – зазначила Верещук.

Вона також наголосила, що світова спільнота повинна відреагувати на масові злочини проти українського народу та визнати росію державою-спонсором тероризму.

«Я ніколи не повірю, що можуть бути такі черстві лідери, такі бездушні, які можуть собі дозволити сказати, що це не геноцид. Які можуть собі дозволити сказати, що це не держава-терорист. Я сподіваюсь, що демократія і цивілізовані принципи візьмуть верх», – додала глава Мінреінтеграції.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після вигнання російських окупантів було знайдено понад 400 могил. 

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що в Ізюмському районі Харківщино знайдено п’ять кладовищ, де поховані вбиті рашистами цивільні та військові. 

Згодом російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.  

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Теги: трагедія геноцид поховання населення Ірина Верещук рашисти Ізюм

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