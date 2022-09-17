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Воєнні злочини. Держдеп США прокоментував звірства росіян в Ізюмі

Альона Боженко
glavcom.ua
Воєнні злочини. Держдеп США прокоментував звірства росіян в Ізюмі
Блінкен назвав воєнними злочинами звірства росіян в Ізюмі
фото: Настоящее время

США вважають, що всі хо причетний до вбивств в Ізюмі мають бути покарані

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що викриття доказів про звірства росіян на окупованих українських землях, зокрема, в Ізюмі, слід розглядати в контексті скоєння ними воєнних злочинів. Про це глава Держдепу заявив у п’ятницю під час спільної пресконференції з главою МЗС Йорданії.

«Насамперед, важливо, що, навіть коли українці роблять усе можливе, аби повернути землі, які росіяни захопили у них під час цієї агресії, ми всі працюємо над збором доказів і документуванням звірств, що були скоєні. І в багатьох випадках це буде рівнозначно воєнним злочинам, що, на мою думку, є правильним підходом для розгляду цього питання», – зазначив глава Держдепу.

Блінкен наголосив. що нині триває робота, яка забезпечить притягнення до відповідальності російських окупантів.

«Чи то через процес в самій Україні, чи із застосуванням механізмів ОБСЄ, ООН, Міжнародного кримінального суду – все це разом, я думаю, буде дуже важливим для забезпечення того, щоби ті, хто вчинив звірства, а також хто віддавав накази, понесли відповідальність», – додав держсекретар США.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після вигнання російських окупантів було знайдено понад 400 могил. 

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що в Ізюмському районі Харківщино знайдено п’ять кладовищ, де поховані вбиті рашистами цивільні та військові. 

Згодом російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.  

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Теги: трагедія США українці поховання населення рашисти Ізюм

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