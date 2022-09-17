Ознаки насильницької смерті мають 99% ексгумованих тіл з Ізюма

На місці поховань працюють близько 200 правоохоронців та експертів

Серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 99% мають ознаки насильницької смерті. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Серед тіл, які були ексгумовані сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті. Є декілька тіл із зав'язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь, цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти», – повідомив Синєгубов.

Синєгубов також зазначив, що зараз на місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів. За його словами, тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті.

«Після встановлення осіб загиблих усі вони будуть поховані з належною пошаною. Кожна смерть буде розслідувана та стане доказом воєнних злочинів Росії в міжнародних судах», – додав він.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після вигнання російських окупантів було знайдено понад 400 могил.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що в Ізюмському районі Харківщино знайдено п’ять кладовищ, де поховані вбиті рашистами цивільні та військові.

Згодом російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.