Засудження не припинять геноцид. МЗС Литви прокоментувало масові поховання в Ізюмі

МЗС Литви відреагувало на поховання в Ізюмі

Габріелюс Ландсбергіс закликав передати Україні більше зброї

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на масові поховання в Ізюмі. За його словами лише засудження не припинять геноцид російської армії. Про це він написав у Twitter.

«Слова не змогли запобігти масовим похованням. Лише засудження не припинить цей геноцид», – написав Ландсбергіс.

Він також закликав передати Україні більше зброї.

«Танки говорять гучніше, аніж слова. Озброюйте Україну зараз – означає саме зараз», – наголосив Ландсбергіс.

Words failed to prevent mass graves. Condemnation alone won't bring this genocide to an end. Tanks speak louder than words. #ArmUkraineNow means now. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 17, 2022

Нагадаємо, 15 вересня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна відправить в Україну дві партії бронетранспортерів найближчим часом.

Раніше Литва відправляла в Україну бронетранспортери М113 американського виробництва.

Нагадаємо, Литва продовжує підтримувати Україну у війні з Росією. Для допомоги нашій державі країна закупить 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate.

Як повідомлялося, Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси та сучасні литовські антидрони.