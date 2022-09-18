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Засудження не припинять геноцид. МЗС Литви прокоментувало масові поховання в Ізюмі

Альона Боженко
glavcom.ua
Засудження не припинять геноцид. МЗС Литви прокоментувало масові поховання в Ізюмі
МЗС Литви відреагувало на поховання в Ізюмі
фото із відкритих джерел

Габріелюс Ландсбергіс закликав передати Україні більше зброї

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на масові поховання в Ізюмі. За його словами лише засудження не припинять геноцид російської армії. Про це він написав у Twitter.

«Слова не змогли запобігти масовим похованням. Лише засудження не припинить цей геноцид», – написав Ландсбергіс.

Він також закликав передати Україні більше зброї.

«Танки говорять гучніше, аніж слова. Озброюйте Україну зараз – означає саме зараз», – наголосив Ландсбергіс.

Нагадаємо, 15 вересня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна відправить в Україну дві партії бронетранспортерів найближчим часом.

Раніше Литва відправляла в Україну бронетранспортери М113 американського виробництва. 

Нагадаємо, Литва продовжує підтримувати Україну у війні з Росією. Для допомоги нашій державі країна закупить 37 польських безпілотників-камікадзе Warmate.

Як повідомлялося, Литва передасть Україні 10 бронемашин, боєприпаси та сучасні литовські антидрони.

Теги: міністр геноцид Литва боєприпаси поховання танки

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