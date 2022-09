Засудження не припинять геноцид. МЗС Литви прокоментувало масові поховання в Ізюмі

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс відреагував на масові поховання в Ізюмі. За його словами лише засудження не припинять геноцид російської армії. Про це він написав у Twitter.

«Слова не змогли запобігти масовим похованням. Лише засудження не припинить цей геноцид», – написав Ландсбергіс.

Він також закликав передати Україні більше зброї.

«Танки говорять гучніше, аніж слова. Озброюйте Україну зараз – означає саме зараз», – наголосив Ландсбергіс.

Words failed to prevent mass graves. Condemnation alone won't bring this genocide to an end. Tanks speak louder than words. #ArmUkraineNow means now.