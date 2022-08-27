Через війну в Україні Бельгія купує 30 нових вертольотів

Бельгія купує собі нові вертольоти через війну в Україні

Бельгія нарощує свій військовий потенціал за допомогою нових вертольотів

Через російське вторгнення в Україну та вимоги НАТО Бельгія закупить нові вертольоти, повідомляє Brussels Time.

«Ми придбаємо 15 легких гелікоптерів досить швидко. Цей тип вертольотів по суті призначений для наземної підтримки наших операцій: медичної евакуації та підтримки операцій сил спеціального призначення», – заявив генерал-лейтенант Фредерік Гетинк.

Бельгія планує придбати менш дорогі вертольоти, які обладнані для пошукових операцій. Також планується зберегти армійські NH90, оснащені високими технологіями та великою кількістю радарів для морської підтримки. Водночас у Бельгії планують закупити важкі транспортні вертольоти для розгортання спецпідрозділів.

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявив, що пріоритетом буде закупівля європейського обладнання для створення замовлення бельгійським компаніям. Проте не виключається закупівля техніки у США.

Нагадаємо, раніше Україна отримала від Латвії чотири бойові вертольоти.

Перед тим Словаччина передала Україні вертольоти і боєприпаси для «Градів».